Por qué Zaira Nara "odia" compartir a sus hijos con su ex marido Jakob Von Plessen

No es fácil para nadie la vida de los padres separados. Hay que coordinar horarios, tareas cotidianas, cuotas alimentarias y demás cuestiones a poco tiempo de haberse separado como pareja. Eso suele alterar la vida de cualquier persona y, claramente, los famosos no son la excepción a la regla. Zaira Nara lo sabe muy bien.

"No te acostumbrás a tener que compartirlos. Es como que decís ‘si son míos...’. O sea, uno es muy egoísta", arrancó Zaira. Luego, Nara cerró diciendo: "Realmente pensás: ‘Son míos, mis hijos, ¿por qué tengo que tenerlos la mitad del tiempo?’. ¡Es muy duro!. Por otro lado, no hay nada más lindo que tus hijos tengan un papá presente y que puedan crecer en el lugar en donde está el papá. Es muy importante y es un duelo que tengo que resolver yo".

Zaira Nara lanzó este jueves un nuevo proyecto laboral junto al streaming La Casa, el canal que desde principios de este año la tuvo como conductora. Se trata de un programa de entrevistas llamado Zaira en tu casa, en el cual visita a diferentes mujeres del espectáculo para tener una charla íntima, profunda y diferente. En su primer programa, con Maru Botana como invitada, la modelo tuvo un momento de fragilidad y quebró en llanto al hablar de su maternidad.

La modelo extraña a sus hijos cuando están con su padre

Cabe destacar que Zaira Nara tiene dos hijos, Viggo y Malaika, fruto de su relación con Jakob Von Plessen, de quien se separó en 2022. Y si bien ya pudo rehacer su vida desde lo sentimental, en el caso de sus hijos debe repartirse la manutención y tiempo con su ex.

En un momento de la entrevista, mientras hablaban de la familia, la modelo invirtió roles con la reconocida cocinera y quedó sometida a una serie de preguntas. "Hoy en tu vida, ¿Qué es lo que más te hace feliz?", le consultó Maru Botana, algo que descolocó por completo a la hermana de Wanda.

Zaira admitió las cosas que la hacen feliz

"Que lleguen mis hijos a casa", respondió de inmediato Zaira Nara, aunque luego entró en un estado de emoción total. "Ay, no te lo puedo creer, voy a llorar, me muero", lanzó antes de romper definitivamente en llanto. Entonces comenzó a explicar el por qué de sus lágrimas. "Estoy separada y me cuesta mucho. Es como que entro acá y veo el ruido de los chicos (por la casa de Maru) y me falta eso", se sinceró.