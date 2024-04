La contundente revelación de Paula Chaves sobre su relación actual con Zaira Nara

Desde hace un tiempo largo que la relación de amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara está completamente rota. Pareciera que ya no hay vuelta atrás para ellas y que las posibilidades de reconciliación son escasas.



Sin embargo, en las últimas horas Paula Chaves, en un diálogo con Socios del Espectáculo, sorprendió a todos con una revelación sobre el vínculo actual con la hermana de Wanda Nara. ¿No está todo tan mal como se creía?



“Hay cordialidad y buena onda. Nos cruzamos muchas veces, estamos en la misma agencia, nos cruzamos en el supermercado y en el gimnasio. Tenemos buena onda, como lo que digo siempre. No hay más que eso”, contó Paula Chaves.



“No me quiero hacer ni la picante ni la no picante. O sea, no hay más vínculo, pero la onda, la buena onda y el cariño, siempre están”, agregó la conductora en una charla con el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.



El cronista de Socios del Espectáculo le recordó una frase de Zaira Nara hace poco en el que dejó una puerta abierta. “Ella dijo que quizás cuando los medios dejen de hablar tanto del tema pueden llegar a recomponerse”, señaló.

Paula Chaves y Zaira Nara.



Ante esto, Paula Chaves dio su punto de vista. “Si no se está hablando más del tema tampoco. No somos protagonistas. Ya está, ya pasó. Es una historia nuestra, una historia privada que ya está”, remarcó la esposa de Pedro Alfonso.



“Está todo bien. Nos vamos a seguir cruzando. Seguimos compartiendo agencia y está todo más que bien”, aclaró nuevamente, de forma enfática, Paula Chaves sobre cómo se lleva con Zaira Nara cada vez que se cruzan.