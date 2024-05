Lucas Benvenutto reapareció en redes y habló de Jey Mammón tras su aparición en lo de Juana Viale

Lucas Benvenutto grabó un vídeo en redes sociales que se hizo viral rápidamente, el joven hizo un fuerte descargo contestándole a Jey Mammón quien aseguró ser inocente ante la Justicia.

“Les quiero dejar este vídeo a todas las personas que siempre me apoyan y me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien, estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca... Con un escudo humano muy fuerte de amor”, inició el joven.

Para tranquilizar al público Lucas resaltó: “No se preocupen, yo desde hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”.

Con mucha indignación y dolor en el pecho dijo: “Imagínense si después de todo lo que peleé, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel. Ustedes ya lo están viendo, yo no tengo que decirles nada”.

"Yo no quiero saber nada, entonces con mi abogado creamos un filtro. Pero yo estoy feliz, rodeado de personas hermosas, del trabajo más hermoso del mundo y ya cumplí una meta de vida. Entonces mi camino de ahora en más es ser feliz, lo que pase de ahora en más va a ser el resultado de la vida. Cuando uno hace las cosas mal, la vida te devuelve como vos accionaste”, reflexionó.

Lucas reaccionó a los dichos de Jey en lo de Juana Viale.

Lucas finalizó su testimonio en el vídeo con estas palabras para no preocupar a sus seguidores: “Estoy siendo feliz y es lo único que me importa. Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no me cansé de buscar mi felicidad. Estoy muy agradecido, les mando un beso enorme y esta sonrisa gigante porque es la que me merezco. Les mando un beso enorme a todos y no se preocupen por mí que yo estoy siendo feliz y ese es mi camino, no me puedo desconcentrar, tengo que seguir sonriendo mientras otros agarran la lavandina”.