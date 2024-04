Jey Mammón perdió el juicio contra Lucas Benvenuto

Jey Mammón recibió este lunes un duro revés judicial. El juicio por calumnias e injurias que inició el conductor contra Lucas Benvenuto, por motivo de su denuncia de abuso sexual infantil, salió en su contra.

Enterado de la noticia, fue el propio Benvenuto quien compartió detalles en sus redes sociales. "Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor…. HARÍA LO MISMO UNA Y OTRA VEZ. HABLARÍA, DENUNCIARÍA y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias", expresó.

A partir de esta resolución, la Justicia determinó que Lucas no mintió en su denuncia contra Mammón.

Lucas Benvenuto.

Fue Carlos Monti en Entrometidos en la tarde quien presentó la información detallada: "Te lo voy a hacer fácil para que lo entiendas, después de que Lucas Benvenuto salió a contar lo que había pasado con él, ustedes recuerdan que además había prescrito la causa y demás, le inició una causa por calumnias e injurias, acá la tengo", expresó el periodista.

Por su parte, Javier Moral, abogado de la víctima, agregó: "Le hizo un juicio penal que se llama ‘calumnias e injurias’ para demostrar que lo que decía Lucas era mentira, básicamente y él entendía que lo que había dicho, constituía una falsa acusación, una injuria, una calumnia y pretendió mediante demostrar de que mentía", expuso el abogado.