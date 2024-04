Jimena Monteverde confesó si abrirá su pareja tras 30 años de matrimonio

El amor se transforma, se transmuta y adquiere nuevas características. Jimena Monteverde se erige en un ejemplo claro de todos los vaivenes que puede atravesar una pareja, merced a su historia kilométrica con su marido, que ya atravesó el umbral de tres décadas de casados.

La famosa cocinera admitió las particularidades que ha transitado con Mariano e incluso reconoció que modificó su postura respecto a la monogamia absolutamente cerrada. Toda una declaración resonante, que retumbó en el aire en esa entrevista con Socios del espectáculo.

La chef de Mirtha Legrand, y también de Juanita Viale, se sumergió en las entrañas de su matrimonio e iluminó los secretos para mantener la salubridad sentimental tras esa montaña de años: “Mucha paciencia, paciencia de los dos lados, libertades, que está bueno darse”-

En cuanto a esos espacios que se ofrecen uno al otro, Jimena describió: “A ver, yo tengo una vida como muy agitada, estoy todo el tiempo viajando, ahora me voy a quedar en Buenos Aires toda esta semana, le dije a mi marido hoy ‘chau, vuelvo el viernes’. Está bueno, después reencontrarse, salimos a comer juntos”.

La charla derivó en la pregunta sobre qué pensamiento la aborda sobre entablar un vínculo con otra persona, ante lo cual respondió: “A quién no le ha pasado... Según mi marido, me gustan todos. Sabés que antes hubiera dicho ‘no, ni en pedo, ahora ya no sé’”.

Totalmente suelta, sincera y honesta, Monteverde admitió que en una época estallaba de celos y que llevaba a cabo un seguimiento exhaustivo de su marido. “En un momento yo era bastante hater, esas que se levantan a la noche y le miran el Facebook, mi marido es muy del Facebook, el SMS y todas esas cosas”, contó.

Jimena Monteverde confesó que analiza abrir su pareja

En el ciclo de El Trece apretaron a fondo e indagaron respecto a activar un formato nuevo, con libertades para ella y su esposo de experimentar con otros. Lejos de horrorizarse, Jimena reveló: “Podría ser una pareja abierta”.