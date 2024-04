Nacho Castañares se cambió el look y le llovieron críticas

A partir de su transitar por las entrañas de la casa más famosa de la televisión argentina, todo ha virado a una nueva realidad, a una cotidianidad disímil, probablemente anhelada antes de su ingreso a Gran Hermano. Ya nada volvió a ser igual en la vida para Nacho Castañares.

El joven supo ganarse la confianza de los espectadores, de los fanáticos del formato, hasta el límite de acceder a la finalísima en la pasada temporada, al perder por poco margen el premio gordo en manos de Marcos Ginocchio, pero luego de atravesar una montaña de meses y placas de nominación.

En definitiva, Nacho logró uno de sus objetivos, que se vinculan con la notoriedad pública y se transformó en un personaje, de esos que llaman la atención de los usuarios de las redes sociales y también de la industria, que lo sigue convocando a los estudios de televisión para opinar o contar detalles de su cotidianidad.

Justamente en las redes sociales se produjo una maniobra singular para Castañares. Resulta que el joven sintió la necesidad de renovar su look, de generar un golpe de efecto en su apariencia y visitó a su peluquero de confianza, en las últimas horas, para llevar a cabo una modificación radical.

Nacho apostó por un giro profundo al dejar atrás su tinte natural, que se vincula con el rubio y se entregó a la idea de teñirse a un plateado furioso, en consonancia con las tendencias actuales, como por caso supo ejecutar el mismísimo Marcelo Tinelli en los últimos meses.

El ex Gran Hermano mostró el resultado en sus stories de Instagram, y también en su cuenta de Twitter. En el universo de las plataformas digitales se activó una oleada de comentarios, de reacciones de los seguidores. Por un rincón, muchos criticaron su nuevo look con comentarios como: “Decí dónde queda la peluquería Nacho, para no ir”, “Pedí un reembolso nacho, te arruinaron”, “¿Pero por qué tan corto? Te aprovechas de que todo te queda bien” y “Que mal hace los colores ese pibe”.

En la otra vereda también se aglutinaron halagos para Castañares con mensajes alentadores: “¿Siempre sos así de hermoso?”, “me gusta, te quita como 20 años”, “te quedó muy bien”, “Esperamos las fotos en tu feed”.