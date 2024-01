Por qué Nacho de Gran Hermano fue rechazado en el casting de La Sociedad de la Nieve

En medio del furor por la película La Sociedad de la Nieve, el ex Gran Hermano Nacho Castañares sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al revelar que fue rechazado en el casting.



La película, basada en hechos reales de la tragedia de Los Andes, está en boca de todos en estos días por la crudeza del relato y por la producción súper impactante acerca de lo sucedido en el año 1972.



Fue sorprendente cuando, en su cuenta de la plataforma X (ex Twitter), compartió cómo fue su experiencia realizando el casting para el exitoso largometraje, que ya fue nominada para los Premios Oscar.

Nacho Castañares, de Gran Hermano, contó que hizo el casting de La Sociedad de la Nieve.



“Chicos, estoy viendo La Sociedad de la Nieve, de repente me sonó una frase y es porque yo había hecho un casting para esa película sin saberlo. No lo puedo creer”, contó Nacho Castañares en las redes sociales.



El ex Gran Hermano publicó una foto en un tuit en el que se puede ver un correo electrónico con el asunto “La nieve casting”, que incluía tanto una carta de confidencialidad como el guion que debía estudiar.



Asimismo, Nacho Castañares compartió también una foto de la experiencia frente a cámara en el casting de la Sociedad de la Nieve, que se dio unos meses antes de que ingresara a la casa de Gran Hermano, edición de la que terminó siendo finalista (segundo, detrás de Marcos Ginocchio).

El joven de 21 explicó que hubo una frase de la película que, casualmente, fue la que leyó en su audición. Juani Caruso, actor de la película, también aportó al recuerdo de Nacho Castañares. “Mi fe no está en tu Dios, diría Arturo”, comentó.



Por último, Nacho Castañares, que había hecho el casting para interpretar a Arturo Eduardo Nogueira Paullier, no publicó el video de la audición, pero sí compartió una foto en la que se veía el look con el que se presentó en aquella ocasión. “Sólo falté yo en la película”, bromeó en Instagram.

Nacho Castañares, el día que hizo el casting de La Sociedad de la Nieve.