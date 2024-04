"No era mi hora": el conmovedor posteo de Jorge Rial a un año del infarto que tuvo en Colombia

Hace un año, Jorge Rial se encontraba de viaje por Colombia y sufrió un infarto. Su situación fue crítica y sus hijas, Rocío y Morena, viajaron urgente al país cafetero para acompañarlo.

Días después de aquella difícil situación, el periodista se mostró activo en las redes sociales y, luego de permanecer casi dos semanas hospitalizado en Colombia, el mediático regresó a Argentina y les agradeció a los médicos que lo cuidaron en ese lapso de tiempo.

El periodista estuvo alrededor de diez días en la clínica colombiana.

Este lunes por la mañana, Jorge Rial recordó aquel momento, uno de los más cruciales de su 2023. El exconductor de Intrusos hizo un conmovedor posteo en su cuenta de Instagram (@Jrial), donde publicó una imagen de la camilla del hospital colombiano con un extenso texto.

Los médicos que asistieron a Rial. Créditos: Instagram Jrial.

"En esta cama, hace exactamente un año, la vida intentó abandonarme de manera artera. Durante diez minutos ya no pertenecí a este mundo y todo se suspendió en el tiempo. Solo recuerdo calor y paz. Nada más y nada menos", dice la primera parte de su escrito.

"No era mi hora. Me recuperé y volví. Más fuerte, más humilde, más humano, más amado, menos cauto, más feliz y con más ganas de disfrutar la vida. Me resetearon la vida. Como cuando apagas la tele para que todas las aplicaciones vuelvan a funcionar. Y vaya si funcionaron", continuó el comunicador.

La publicación de Jorge Rial a un año del infarto que tuvo en Colombia. Créditos: captura de pantalla Instagram Jrial.

Jorge Rial se mostró muy agradecido con quienes lo acompañaron en ese momento y también en la actualidad: "Estoy de pie. Rodeado de amor. Como cuando me desperté y allí estaban Rocío y Morena. Y María, que de golpe se encontró en una historia digna del realismo mágico de su país. Y antes, aún del otro lado, la voz de Fran que me pedía que no aflojara. Y a los médicos colombianos, profesionales del amor. Y Omar, el ángel de la guarda que no dejo de golpear mi pecho hasta que el corazón se dignó a despertarse. Ni olvidarme de @doctorcapuya que voló solo para cuidarme. Y el amor de mis amigos y compañeros de trabajo que no creían en las noticias fatales que llegaban. Y a cada uno de los que desde hace más de 35 me acompañan y rezaron en hermosas cadenas de oración".

"Todos ustedes son parte de este recuerdo que vivo sin angustia ni dolor. Solo es agradecimiento. Tal vez fue el primer día de mi nueva vida. Gracias a todos. Ojalá sigamos mucho más tiempo juntos", concluyó emotivamente el periodista.