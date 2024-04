Nazarena Vélez reveló el verdadero motivo de su enemistad con Carmen Barbieri

Un hecho, un momento, una situación extendida en el tiempo. Los coletazos de un escándalo mediático, y también judicial, desencadenó la confrontación de Nazarena Vélez y Carmen Barbieri, que en su rol de madres de Barbie y Federico se trenzaron en fortísimas peleas.

Ha transcurrido mucha agua bajo el puente, pero la angelita de LAM siempre ha admitido que todas esas discusiones le generaron una mella y que jamás perdonará a la conductora de El Trece. Ahora, la blonda le añadió un panorama más profundo e iluminó sus razones.

En el contexto de su visita a la histórica mesa de Mirtha Legrand, Nazarena volvió a navegar por las aguas de esa mentada batalla con Barbieri. Todo surgió de la incógnita que le planteó la Chiqui, que con su parsimonia habitual le preguntó: “¿Estás peleada con Carmen? ¿Se hablan?”.

Tras ese deseo de la conductora de regresar a un tópico remanido, Vélez no dudó en exponer su postura y con mucha seguridad esgrimió: “Peleada no, pero no me hablo. No me interesa hablar con gente que no me cae bien. Ella fue muy chota cuando pasó lo de Barbie con su hijo”.

En la continuidad de su argumentación, la panelista de América TV añadió: “No se comportó bien, a mi entender, comprendo que haya defendido a su hijo porque era un tema muy complicado, pero tuvo palabras muy desdichadas, muy asquerosas, muy de poca mujer hasta meter la muerte de Fabián (Rodríguez)”.

En el reconto del accionar de Barbieri, Nazarena reconoció los motivos que tallan en su consideración para no disculparla. “Dijo cosas horribles, horribles, horribles que no se las voy a perdonar nunca. Le deseo que esté todo bien, no es una persona a la que yo estoy pensando que le vaya mal. No tengo eso en la vida, porque es una mochila horrible. Yo pienso en mí y en mi familia”.

Nazarena confirmó que no perdonará jamás a Carmen.

Nazarena Vélez explicó por qué jamás se amigará con Carmen Barbieri

Con total sinceridad, Vélez reiteró en las razones para no desear jamás recomponer una relación con Carmen, ni mucho menos. “No quiero trabajar con ella, no la quiero ver, no es mi amiga y no lo será nunca. Nada más, pero peleada no estoy”, aseveró de manera tajante, pero loable.