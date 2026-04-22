Nacha Guevara sufrió un accidente doméstico y suspendieron la obra de teatro: los detalles

Nacha Guevara fue noticia en las últimas horas luego de una información que dio a conocer el periodista Luis Bremer en A la Tarde, programa que conduce Karina Mazzocco. El panelista reveló que se suspendió su obra en el Cervantes tras un accidente doméstico.

" Venía muy preocupada por la instalación de la escenografía en esta nueva apuesta que es un gran desafío teatral y con un maestro musical de primera línea en nuestro país", comenzó contando el periodista sobre los momentos previos al accidente de Nacha.

Luego de esto, la artista volvió a su casa y, mientras buscaba papeles para reorganizar la escenografía, sufrió la fractura de un hueso, según lo explicado por el propio panelista del programa de América TV.

Nacha Guevara rompió el silencio tras lo ocurrido y contó en detalles el accidente doméstico que sufrió y que la marginó de la obra teatral: "Les cuento que cuando estábamos ensayando, empezamos a ver que teníamos dificultades en el espacio. Fuimos con ese problema a la casa".

Captura de pantalla 2026-04-22 194309 Nacha Guevara sufrió un accidente en su casa. Foto: captura de video / América TV.

"Cuando estaba ordenando el placard, me llevé un mueble por delante y me fracturé un dedito del pie derecho. Es una fractura no muy grande, pero que me lleva tres semanas que se suelde y un poco de reposo, no es para estar en el escenario", cerró Nacha, angustiada por no poder hacer la obra.