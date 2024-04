Barbie Vélez y un infalible tip a la hora de usar accesorios: mirá lo que hace

Barbie Vélez sorprendió a sus seguidores de Instagram al contarles e una de sus historias el motivo por el que muchas veces decide no ponerse collares ni pulseras. La hija de Nazarena Vélez siempre comparte con sus fans sus secretos de belleza y esta vez lanzó uno para quienes tienen nenes cerca.

"Accesorios y eso, la verdad nunca le meto porque Salvi se me cuelga, me lo tironea. Entonces, o se me va a romper o se lo va a meter en la boca y me lo tironea y me da miedo, entonces por las dudas collares y aritos grandes no me suelo poner", comentó la actriz.

Barbie y su madre Nazarena Vélez.

Además del fin de que no se rompan sus pertenencias, también es una manera de cuidar a su hijo, quien se puede llevara la boca los collares y pulseras y pasar un mal momento. "De hecho, estoy usando esta pulserita que me compré en un viaje, para alineación de chacras, y me la agarra, me la tironea", ejemplificó Vélez.

Mirá el video

Cómo armar collares a mano

Materiales necesarios:

Cadena: Puede ser de diferentes materiales como plata, oro, acero inoxidable, etc.

Cierre: Este será el mecanismo que mantendrá el collar cerrado, puede ser un broche de langosta, un cierre de gancho, etc.

Cuentas o charms: Estos son los elementos decorativos que se agregarán al collar. Pueden ser de diversos materiales como cristal, piedras semipreciosas, metal, madera, etc.

Alicates de joyería: Para abrir y cerrar los eslabones de la cadena, así como para manipular los cierres.

Pasos para armar el collar: