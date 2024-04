Verónica Ojeda contó el dolor que sufre Dieguito Junior en el juicio por la muerte de Maradona

El fallecimiento de Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar en la previa de lo que será el juicio para deliberar si hubo, o no, negligencia y si algunos de los acusados es responsable de una causa que la fiscalía caratuló como homicidio simple por dolo eventual.

Luego de la novedad sobre la fecha del juicio contra los ocho acusados por la muerte del Diez, Verónica Ojeda, madre de Dieguito, habló sobre cómo afronta el difícil momento y de qué manera salvaguarda la integridad de su hijo ante la sobrecarga mediática.

La ex pareja del astro argentino admitió las dificultades que mantiene para cuidar a su hijo ante las noticias: “Es muy difícil. Para mí es un tema delicado. El día que comenzó el juicio y estuvimos siete horas en el juzgado, yo le bloqueé todo a Dieguito, lo dejé haciendo tareas y fue en vano”.

Verónica expresó la imposibilidad de mantener a Dieguito al margen del conflicto: “Lo quise meter en una cápsula para que no vea nada y a la noche agarró su tablet y leyó todo. Vio cosas de su papá que me empezó a preguntar y le tuve que explicar”.

“Por suerte Dieguito tiene muchos profesionales que me ayudan un montón y más en estas situaciones en particular. A veces se me va de la mano todo. Sudor por explicarle a Dieguito el juicio”; admitió Ojeda.

Por otra parte, la madre de Dieguito transmitió lo duro que fue volver a cruzarse al entorno de Maradona: “Estuve descompuesta, me quedé afónica. Era una sala muy chiquita y estábamos todos juntos, amontonados”.

“Volver a ver las caras de cada uno es fuerte, remover todo de nuevo… Hay que estar ahí, siete horas, en el mismo lugar, con la misma gente… La verdad que es fuerte todo”, cerró la mediática.

Cabe recordar que el juicio oral tendrá como fecha el 4 de junio y tendrá a 8 acusados que son los que enfrentan una pena de hasta 25 años de prisión por la carátula de homicidio simple por dolo eventual.