Mirtha Legrand sacó a la luz el pedido de Claudia Villafañe a Lucía Galán cuando murió Maradona

Es sabido que Mirtha Legrand suele ser muy filosa cuando pregunta en sus programas. De hecho, protagonizó varios momentos polémicos y de alta tensión cuando con sus invitados. Ahora, destapó una olla entre Claudia Villafañe y Lucía Galán.



Sucede que en una de sus últimas cenas en la pantalla de Canal 13 tuvo entre sus comensales a Joaquín Galán, a quien le consultó por el enfrentamiento que tuvieron la ex esposa de Diego Armando Maradona y su hermana.



Es que, según cuentan muchos, la popular cantante tuvo un romance clandestino con Diego, algo que, obviamente, le significó ganarse el enojo de Claudia Villafañe, quien ya había sido madre de Dalma y Gianinna.



Ante la negativa de el cantante de referirse a cuestiones relacionadas a la vida privada de su hermana Lucía Galán y mucho menos acerca de situaciones polémicas, fue la propia Mirtha Legrand quien hizo una sorprendente revelación.



“Y decime, Joaquín, ¿vos sabías que Claudia Villafañe la llamó a Lucía para decirle que no fuera al velatorio de Diego Maradona?”, le preguntó la conductora a Joaquín Galán, quien decidió tirar la pelota afuera.

Lucía Galán y Diego Maradona.



“Ay, Mirtha, no lo sé… Sinceramente no lo sé. Sinceramente hay temas de mi hermana de los que yo ni le pregunto”, respondió el cantante, tratando de despejar cualquier tipo de polémica en la que, además, él no había tenido vinculación.



“Sí, sí, fue así. Le prohibió la entrada”, remató Mirtha Legrand, ante la sorpresa del resto de los invitados, entre los cuales estaba Martín Bossi, quien intentó salir de la situación con un poco de su humor característico.