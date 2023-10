Verónica Ojeda contó la verdad de su duro estado de salud

Luego de un prolongado tiempo sin aparecer en los medios, Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, rompió el silencio este miércoles y se refirió a su estado de salud, luego de que se conociera que Aníbal Lotocki la había operado en varias ocasiones.

La causa que pesa sobre Aníbal Lotocki, que fue detenido y está siendo investigado por la Justicia luego de los varios casos de mala praxis que se presentaron en su contra (incluyendo víctimas mortales), ha sido uno de los temas más controversiales durante este último tiempo.

La muerte de Silvina Luna es apenas la punta de un iceberg que incluye una lista interminable de personas famosas o no que se sometieron a diferentes cirugías con el médico, cada una con sus respectivas consecuencias. En el caso de Verónica Ojeda, hace poco se dio a conocer que ella también pasó por las operaciones del polémico cirujano.

El pasado miércoles, la mediática habló con Juan Etchegoyen de Mitre Live y brindó detalles sobre una serie de estudios que se hizo. Y es que, luego de tantas denuncias y problemas de salud en otras personas, ella también quiso asegurarse y conocer sobre su estado actual de salud.

“Hablé con Verónica Ojeda en medio de la preocupación que hay sobre su estado de salud, ustedes saben que en los últimos días trascendió que tuvo que dirigirse a una clínica a hacerse estudios después de una cirugía que le habría hecho Aníbal Lotocki”, dijo el conductor.

Y continuó: “Por supuesto que Verónica me autorizó a leerles lo que me dijo sobre su estado de salud y también me explicó por qué ha decidido no dar ninguna entrevista en relación a este tema que es muy delicado”.

Verónica Ojeda preocupada por su salud tras haberse sometido a cirugías con Aníbal Lotocki.

Fue entonces cuando pasó a leer el mensaje que le envió Verónica Ojeda. “Hola Juan, estoy bien, con controles seguidos pero bien gracias Dios", comenzó explicando la ex de Diego Maradona, que no quiso profundizar sobre su cuadro médico por respeto a su familia.