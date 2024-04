Claudio Morgado se defendió de las denuncias y apuntó contra su esposa: "Me destruyó"

Esta semana, Claudio Morgado y su esposa, Vanesa Moreno, fueron denunciados por estafa por la periodista Bárbara García. A través de un descargo en sus redes sociales, la hermana de Camilo García dio detalles del modus operandi del actor y ex diputado K. Luego, fue Andrea Álvarez, la reconocida baterista y percusionista, quien contó que sufrió el mismo tipo de engaño.

Tras las repercusiones por las denuncias, el periodista, actor y exdiputado rompió el silencio este miércoles en diálogo con Guillermo Andino para su programa Andino y las noticias (A24).

"Me desayuno con esta operación el viernes a la mañana, yo estaba en Avellaneda porque estoy haciendo una tecnicatura, y me llama Vanesa, mi mujer, que me dice ‘me mandé una cagada’ y me dice que le vendió a Bárbara unas zapatillas que no tenía. A partir de ahí empezaron a caer un millón de situaciones similares, de computadoras, celulares, de cosas que no se entregaba porque no existían. Después, el fin de semana empezaron a salir todos los casos, en total hay un tendal de 15 mil dólares", explicó, desligando por completo su responsabilidad de los hechos.

Luego, explicó que su mujer atraviesa por un cuadro complejo de salud mental: "Hay una psicopatía muy fuerte atrás, es algo muy recurrente. Ayer la tuve que internar en una clínica psiquiátrica, nunca lo había querido hacer. Ella tuvo la misma situación con su primer y segundo matrimonio. Yo me enteré el lunes que puede hablar con su segundo marido que me dijo lo mismo: ‘Mirá, yo me separé de Vane porque me enteré que en tres situaciones vendió cosas que no tenía a mis amigos y ellos no creían que no sabía nada, pensaba que estaba en el tema´".

Morgado y su esposa Vanesa.

"Ya había pasado una situación similar hace dos años atrás, que derivó en un informe de Telenoche, que fuimos sobreseídos porque yo le pagué a la persona damnificada, que ella le había pedido por la venta de unas zapatillas que no existían 2 mil dólares. Me subió la presión", recordó.

Para finalizar, Morgado contó reflexionó: "Es una locura y estoy tremendamente expuesto con esto, me mata, me destruye, porque la gente obviamente no cree que esto es así".