Denuncian a Claudio Morgado y a su esposa por un grave delito: "Me arruinaron la vida"

La reconocida baterista y percusionista Andrea Álvarez denunció al actor y exdiputado Claudio Morgado y a su esposa, Vanesa Moreno, por estafa. En sus redes sociales, la música que formó parte de bandas míticas como Viuda e Hijas de Roque Enroll, Soda Stereo y Charly García, entre otros, dio detalles de la modalidad.

"Quiero denunciar en twitter a CLAUDIO MORGADO (ex diputado, ex INADI, ex Cablín , ex TVR ex amigo ) y a su mujer VANESA MORENO por ESTAFADORES", comenzó expresando.

"En nov. Vanesa (mujer de Morgado, mi vecino y amigo) me ofrece unas Mac Pro a buen precio que “trae mi amiga para que yo las revenda pero a vos te la vendo a mil dólares porque Clau te ama” dije que no (soy pobre) y justo llama mi hermano que se le rompe la compu y el si se mete", agregó.

"Las Mac llegaban en una semana pero eso no pasa (hasta ahi era normal dado el momento del año, político etc) ella me ofrece para compensar la tardanza otra Mac a 500$ y yo sospecho pero ella me alienta y no daba dudar de “la mujer de Morgado", sumó.

"Viene fin de año y ellos se van a Brasil (hagamos cenita a la vuelta) y yo ahi ya me senía una boluda pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de verso y ya en febrero le pido la plata y empieza otro capitulo", aclaró.

Acto seguido, explicó: "Me animo a contarlo a amigos, googleamos y vemos que son estafadores profesionales y que las historias que se saben son calcadas a la mía: audios, capturas de whattsapp, estrategia. Todo igual. Tienen denuncias, causas etc pero nunca pasó nada. A partir de ahí era una excusa diaria de porqué no me devolvía lo que ahora eran 1800 dólares ( ella agrega 300 por la tardanza) mientras yo estaba en contacto con abogado, periodista damnificada @Ivy_Cangaro y víctimas de sus estafas (muchísima gente)".

"Hoy decidí ponerle fin y aceptar la derrota pero no quiero que estafen a nadie mas y por eso lo cuento. Fuero meses humillantes donde me enfermé, me arruinaron el verano, la vida y mi trabajo.Todo fue demencial. CLAUDIO MORGADO y su mujer ESTAFADORES. No quiero gastar ni un segundo más en esto y mucho Menos plata que no tengo . Obvio tengo abogado etc pero todas las denuncias cayeron en la nada, son muchísimas y de muchos tipos , ellos no tienen domicilio ni bienes ni nada, son estafadores", concluyó.