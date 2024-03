La escandalosa revelación de la ex de Exequiel Palacios: quién organiza la fiestas de los jugadores de la Selección

La separación de Yésica Frías y el futbolista campeón del mundo, Exequiel Palacios desató un escándalo que no solo afecta al jugador del Bayern Leverkusen, luego de las intimaciones de su ex pareja, sino que parece tocar las entrañas de la selección que llegó a la gloria en Qatar.

La noticia del distanciamiento mostró sus primeras controversias tras las publicaciones de la influencer, quien amenazó con vender las camisetas e incluso la medalla de campeón del ex jugador de River Plate para terminar de pagar el departamento que compartían.

“Las camisetas él me las regaló a mí con su consentimiento.Pero voy a venderlas para saldar esta deuda, voy a subastar todo para pagar mi casa. Si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer porque yo tengo que tener mi techo”, había anticipado.

Pero lo que inició como un cortocircuito de pareja, parece haber tocado otro conflicto que involucra a los jugadores de la selección y reaviva las polémicas sobre las versiones de una fiesta privada organizadas por nombres de peso.

Justamente la ex de Palacios pasó por Socios del Espectáculo y brindó detalles sobre la supuesta fiesta que data de noviembre del año pasado y que involucraría a figuras como Paulo Dybala, Ángel Di María y Leandro Paredes.

Yésica y Exequiel durante el Mundial de Qatar.

Ante la consulta sobre quién organizó la fiesta, Frías adelantó: “No te puedo dar su nombre todavía por una cuestión legal. Trabaja en la AFA. Ella es la que después se hace amiga de las mujeres de los jugadores. Este es un mensaje para que ellas estén más despiertas porque es muy falsa”.

“De esto te enterás siempre después. De hecho, después de la separación, me habla una chica y me dice que en octubre de 2021 hubo una fiesta en la que estuvo Exequiel con dos jugadores más”, reveló.

“Ella fue a esa fiesta y la novia de uno de los jugadores le pegó. Hubo una denuncia y todo, pero eso nunca salió. Yo hablo igual de mi ex marido, yo no sé si los demás hicieron o no hicieron”, disparó Yésica Frías sobre un escándalo que puso en jaque a la “Scaloneta”.