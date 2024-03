Se conocieron los verdaderos motivos de la ruptura entre Sol Pérez y Exequiel Palacios hace seis años

En su momento había sido una auténtica bomba: Sol Pérez había decidido blanquear su relación con Exequiel Palacios, quien por entonces estaba dando sus primeros pasos como futbolista profesional de River.



Fue en el año 2018 cuando la panelista de televisión y el talentoso mediocampista se conocieron y tuvieron un fugaz romance. Pero todo se dio tan rápido, tanto la confirmación con la ruptura definitiva.



Es que no había pasado demasiado tiempo entre que Sol Pérez decidió blanquear su romance con Exequiel Palacios y la sorpresiva separación, cuyos motivos recién se conocen concretamente ahora, seis años después.

Un día, la panelista contó que estaba conociendo a alguien, que se trataba de un futbolista. Hacía semanas ya se mencionaba el nombre de Exequiel Palacios. Ella, sin nombrarlo, confirmó que se trataba de él, un joven volante que comenzaba a brillar en el River de Gallardo.



Sin embargo, el amor duró muy poco luego de que se conociera que el futbolista de River tenía una doble vida: hacía dos años que estaba en pareja. Cuando Sol Pérez se enteró, no dudó en ponerle punto final a su romance.



“Yo dije que lo quería y me arrepiento. No lo quiero más. ¡Él tenía las llaves de mi departamento y todo! Igual, no estoy enganchada ni enamorada. Ya le pedí que me las devolviera”, comentó en su momento una decepcionada Sol Pérez.

“Yo le creía que no tenía novia. Si hasta me dijo: ‘¿Puedo decir que soy yo el que está saliendo con vos?’”, agregó en aquel entonces la actual panelista del Debate de Gran Hermano, completamente consolidada en su relación con Guido Mazzoni.



Un detalle que también llamó la atención en la historia fue que Sol Pérez había salido a negar una relación con el actor Juan Guilera. Todo para resguardar a Exequiel Palacios. “Dije que estaba conociendo a alguien. Y yo dije así para que él no quedara mal. Y al final…”, remarcó ella.