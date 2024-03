Juana Repetto denunció la forma en que usan su imagen sin consentimiento

Hace unos meses, Juana Repetto inició un plan de alimentación con el que cambió su figura y la hizo sentirse a pleno. Además, la actriz se atrevió a compartir los hábitos que la llevaron a dar este giro para mejorar su salud y lanzó a través de las redes un taller titulado “Vivir más y mejor”.

Sin embargo, no todo salió como Juana Repetto lo esperaba e hizo una denuncia pública. “Parece joda, les juro. El otro día lanzamos el taller, un taller de salud, ni siquiera es específicamente para bajar de peso... Y al otro día aparece mi cara en todos lados vendiendo una pastilla para adelgazar”, señaló a través de sus historias de Instagram.

Mira el video

Para Juana Repetto esto escapa de sus manos y por eso le hizo saber a sus seguidores que se trata de una estafa. “Es falso, jamás promocionaría un producto así para bajar de peso. Siempre que hablo de mi experiencia personal les cuento que bajé con unos grupos, adquiriendo hábitos saludables. Ahora estoy haciendo este plan de salud con un médico clínico. Siempre rodeada de profesionales”, dijo.

Juana Repetto también aclaró que ella jamás utilizaría una pastilla para bajar de peso. “Por favor, no compren nada. Si de verdad tienen necesidad de bajar de peso, ustedes ya saben, les conté del taller, pero esto es específicamente, porque mucha gente me sigue preguntando si la compra o no la compra, por Dios”.

Esta fue la imagen que utilizaron en redes.

Últimamente, Juana Repetto ha utilizado su redes sociales para hablar de amor propio. Brinda consejos a sus seguidores, no solamente sobre cuestiones físicas, sino también toca temas como el autoestima. De hecho, una vez salió al cruce con una seguidora que la criticó ferozmente por su estado físico y le respondió amablemente.