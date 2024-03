El papelón de Guido Süller al aire mientras mostraba su vestidor: “Ese juguete rosa es mi…”

Cada aparición de Guido Süller en los medios suele traer alegría y diversión para todos los televidentes. Sin embargo, el mediático sufrió un inesperado problema mientras la cámara registraba la intimidad de su casa y la gente pudo ver los juguetes eróticos que guarda en su habitación.

"Está todo muy revuelto, y la peluca es porque yo hago TikTok, y eso", indicó Guido en el medio de la nota con A la Tarde. Rápidamente, Luis Bremer dijo: "¡Es la peluca de Silvia! ¿Te disfrazás de Silvia?". Pero los problemas aparecerían a los pocos segundos, cuando se vio al aire un consolador de goma rosa flúor tirado en el suelo.

"¡No, no, no!", gritaron Süller y Karina Mazzocco casi en simultáneo. Conocedora de la dinámica televisiva, Karina dijo: "Paren. Un poco de respeto. No se puede, chicos. La cámara no enfoca el piso, por favor. Ojo con abrir cajones y encontrar cosas. Son las 16.53", haciendo mención al horario en el que estaba saliendo la nota.



El consolador que se pudo ver en vivo

Más allá de la sucedido, Guido presentó en sociedad a Hernán, su pareja muchísimo más joven que él: "El jujeño está acá. No fuma, no toma, no se droga y tampoco tuvo relaciones sexuales con alguien", indicó el mediático a la hora de presentar a su nuevo compañero de ruta.

"Lo peor de todo es que es verdad que es virgen", indicó Guido poco después. Más allá de esto, los dos confesaron que comparten la misma cama todas las noches, lugar que a los pies tiene un mueble que esconde un Smart TV que sube con un ascensor al tocar apenas un botón.



Risas al aire entre Guido y Karina

Recordemos que, hace un tiempo, y en diálogo con el mismo programa, Guido había dado detalles de su relación con su hermana Silvia. "Yo con mi familia estoy totalmente alejado. Mi familia se terminó cuando murieron mis padres. No me gustó cómo se portaron mis hermanos, así que me alejé. Yo tengo tres hermanos. Me alejé y estoy tratando de hacer una nueva vida sin ellos", respondió el mediático.