Cómo fue el casamiento frustrado de Guido Süller

Guido Süller decidió jugársela y montó un emprendimiento gastronómico en su propia casa y, lejos de lo que tenía previsto, el negocio dio grandes resultados y lo que parecía que sería momentáneo ya se convirtió en permanente.



“La idea era que durara 15 días. Lo empecé el 13 de mayo, el día de mi cumpleaños, pero terminó siendo un éxito absoluto y ya está todo reservado hasta fin de año”, contó un entusiasmado Guido.



“Lo armé con el propósito de que en mi casa haya gente que me quiera. Veía que los vecinos se juntaban los fines de semana y yo estaba solo sin poder compartir mi tiempo y mi lugar con nadie”, comentó en charla con TN Show.





Sobre si logró obtener grandes ganancias monetarias, Guido aclaró: “No gané, pero tampoco perdí. Además, no lo hice como negocio para ganar dinero. Imaginate que hay gente que reservó hace cuatro meses y con la inflación que hay en este país es imposible cubrir todos los gastos con tanta anticipación”.



Asimismo, al momento de recordar alguna experiencia que lo haya sorprendido, reveló una insólita historia. “Una vez vino una pareja. Ella era preciosa, seria, fina, a cara lavada. Se mostraban muy educados, charlé con ellos y en un momento que él no estaba ella me dijo que creía que él le iba a proponer matrimonio”, contó.



“Yo le dije: ‘Ay, ojalá, crucemos los dedos, si vos lo deseás, qué hermoso, vamos a hacer fuerza para que suceda’. Pero resulta que el muchacho empezó a tomar vino y terminando la cena me preguntó si podía pasar al baño. Tardó en salir y cuando salió estaba en cuero, con una campera de cuero cortita y abajo sólo tenía una tanga de leopardo”, agregó Guido.





“Imaginate la cara de la novia. Todos los comensales se quedaron mudos. Se me acercó y le dije: ‘Qué linda que te queda’. Y él me respondió: ‘Porque no me viste de atrás’. Y me mostró la cola. Me agarró la mano y me dijo: ‘Quiero que vayamos a nadar’, a lo que me negué porque con el frío que hacía me iba a morir como Dicaprio en Titanic”, continuó.



“En el momento que salimos al jardín a hacer el ritual de la fogata se tiró al agua, se puso a nadar y ella se quedó muda. Me dio mucha lástima, así que cuando se fue al baño a secarse, le dije a la chica: ‘Me parece que antes de que te pida casamiento tiene muchas cosas por resolver’. Nunca había pasado algo así, generalmente la gente que viene es muy educada”, cerró Guido.