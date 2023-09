Guido Süller rompió el silencio luego del escándalo familiar por la muerte de su mamá

Luego de los escándalos familiares, Guido Süller rompió el silencio y contó que está alejado completamente de sus hermanos, decisión que tomó luego del fallecimiento de sus padres, a quienes hoy recuerda todavía con mucho dolor.



En diálogo con A la Tarde, el programa de Karina Mazzocco en América, el cronista quiso saber cómo está actualmente su relación con Silvia Süller. “Yo con mi familia estoy totalmente alejado. Mi familia se terminó cuando murieron mis padres. No me gustó cómo se portaron mis hermanos, así que me alejé. Yo tengo tres hermanos. Me alejé y estoy tratando de hacer una nueva vida sin ellos”, respondió el mediático.



“¿Pero Silvia no era la hermana de fierro que siempre estaba?”, le repreguntó el periodista. “Claro que sí, yo estaba para ella, no ella para mí”, dijo con una leve risa. “Todo tiene un límite. Cuando el vaso se llena y la gota rebalsa, ya no hay vuelta atrás. Uno no tiene la obligación de estar ayudando y siendo condescendiente, agachando la cabeza toda la vida”, agregó Guido Süller.



En ese sentido, llegó una pregunta más que dolorosa. “¿Ella te usó?”, le consultó el cronista. “Muchísimo, pero ya está. Yo me dejé usar. También yo tengo culpa”, reconoció Guido Süller, haciendo un mea culpa.



Una de las últimas cuestiones que involucró al mediático con sus hermanos fue en la división de la herencia de sus padres. “La herencia la dividimos por cuatro. Yo tengo un hermano adoptivo. Esa fue la última vez que vi a mis hermanos, cuando todos se fueron con la platita en la mochila o en la cartera. Era la plata de la casa de mis padres”, contó.



En ese sentido, habló de sus hermanos de forma muy dura. “Mi hermano estaba para robarle la jubilación a mis padres. Y yo trataba de arreglar una casa vieja, que tenía humedad y rajaduras. Silvia no estaba directamente”, contó Guido Süller.

Guido Süller habló del escándalo familiar. Foto: captura de TV.



Asimismo, al referirse de este momento de su vida, expresó: “Yo fui muy feliz con mi mamá y mi papá siendo chico, las fiestas, la Navidad, Año Nuevo. Nunca más volví a vivir esa vida. Ahora tengo una vida en soledad. Es triste. Las Navidades las paso solo. Aprendí a ser mi mejor amigo, porque sino me hundo en mi propia tristeza y no salgo nunca más”



Por último, habló de la actualidad de Silvia Süller. “Silvia quedó un poco atrapada en los 90. Silvia cobra por las notas. La televisión está en crisis. Ya nadie le paga a nadie. A ella no sé si le importa tanto la fama. Le importa más el dinero. Y como no pagan, no viene”, explicó Guido Süller, que respondió, además, a la pregunta sobre de qué vive su hermana. “De la jubilación. Gana la mínima”, cerró.