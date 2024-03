Tini Stoessel volvió a sus redes sociales con una sugerente foto en una bañera

Tini Stoessel viene generando mucha repercusión en sus redes sociales. Ultimamente no sube contenidos dedicados a su carrera como cantante, sino aspectos de su vida personal. Es más, borró todas sus fotos de su cuenta de Instagram.

Horas después de haber tenido un tenso ida y vuelta con una seguidora que la criticó por su vulnerable estado de salud mental, Tini compartió la primer foto después de haber borrado todo su contenido de Instagram.

En la imagen se la puede ver desnuda, sentada dentro de una bañera, con el pelo corto. Además, está sin maquillaje y con una expresión de tristeza. "Nadie sabe lo que no se ve", escribió la cantante para acompañar la foto.

Tini regresó a sus redes publicando esta foto. Fuente: Instagram @tinistoessel

Como era de esperarse, la publicación alcanzó cientos de miles de "me gusta" y una catarata de comentarios apoyándola en esta nueva etapa de su carrera como cantante.

Tini Stoessel se refirió a su salud mental

"Contame qué te paso de grave en la vida reina. ¿Qué te digan roba maridos? ¿Te tiñeron y te quedó mal? Contame qué es lo que te tiene tan emo para hacer tanto show, ridícula", la criticó una usuaria.

Rápidamente, Stoessel no dudó en responderle: "Personas como vos me hicieron sentir exactamente lo que estás diciendo. Por personas como vos me quedé callada, pensando que no podía contar ni permitirme ser sincera conmigo misma, en muchas situaciones. Por personas y comentarios como los tuyos, terminé muchas noches sin querer despertarme a la mañana siguiente, desaparecer", comenzó expresando.

"No tenés la mínima idea de lo que cada persona vive puertas para adentro. Ojalá, antes de comentar tan ligera e impunemente, lo pienses dos veces".