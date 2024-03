El contudente descargo que hizo Dalma Maradona cuando la cuestionaron por no tener relación con el resto de sus hermanos

Por la vida de Diego Armando Maradona pasaron mujeres que lo marcaron significativamente: Claudia Villafañe; Verónica Ojeda; y Rocío Oliva. Asimismo, el futbolista ha sido señalado de tener amoríos con otras mujeres y, producto de ello, nacieron hijos que el deportista reconoció y otros que no. Esto trajo un sinfín de polémicas entre los hijos de Maradona.

Dalma y Giannina Maradona nacieron como fruto del amor entre Diego y Claudia. Las hijas del astro del fútbol lo recuerdan siempre con mucho cariño y lo expresan a través de sus redes sociales.

Dalma junto a su padre. Créditos: Instagram Dalmaradona.

Este martes, Dalma Maradona se animó a responder algunas preguntas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram (@Dalmaradona). Una de las preguntas que recibió la actriz fue si "sería madre de nuevo", a lo que ella respondió: "¿Esto me lo hacen a propósito para que yo SUFRA REPITIENDO COMO UN LORO,NO? NO. NO ME GUSTARÍA TENER MÁS HIJOS".

Una de las consultas más polémicas que le llegaron a la hija de Diego fue la de un seguidor que la cuestionó por no tener relación con el resto de sus hermanos. "¿Porque no tienen relación con tus otros hermanos? Si son tan hijos como ustedes. Me dan a mala leche" dijo el usuario de la red social.

El descargo que hizo Dalma. Créditos: captura de pantalla Instagram Dalmaradona.

Sin pelos en la lengua, Dalma fue tajante con su respuesta: "Para que exista una relación tiene que ser mutua, y si ninguno de los lados está interesado, ¿por qué SIEMPRE LA CULPA ES DE UN SOLO LADO? ¡A veces las personas son TAN DISTINTAS que no se da! Nos culpan por haber sido las hijas que compartieron toda su vida con el...".

"Mala leche son algunas cosas que tuve que escuchar que me hacen no querer tener nada que ver con nadie", concluyó furiosa.