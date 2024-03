Marian Farjat contó el récord de encuentros íntimos que tuvo en Gran Hermano: “Era brava y…”

Todo lo que sucede dentro de Gran Hermano es noticia ya que la casa es la más famosa del país. Allá por el año 2015, se llevó a cabo la octava edición del programa, emitida por América TV y que consagró a Francisco Delgado como ganador. El tiempo pasó, pero aún algunos recuerdos quedan y varios de los participantes lograron instalarse dentro del mundo mediático.

Uno de los casos más reconocidos es el de Marian Farjat, siempre frontal, que en los últimos días pasó por el piso de Intrusos y recordó su participación en el programa, poniéndole el foco al récord sexual que ostentó dentro de la casa salía con Brian Lanzelotta.

"Yo tuve sexo la segunda noche. Yo era brava, chicos", arrancó Marian. Luego, Farjat indicó: "Primero tuve una especie de amorío con Nicolás Conte, que era boxeador y ahora desapareció, no sé en qué anda". Así, Farjat intentó minimizar la relación ocasional que tuvo con Nicolás, para enfocarse en la siguiente.



Marian siempre es frontal

"Y después estuve con Brian Lanzelotta, pero con nadie más. Y con él tuvimos sexo varias veces porque éramos pareja. Nos pusimos de novios y luego convivimos dos años", indicó Marian, poniéndo énfasis mayormente en la relación afianzada que tuvo con Brian luego de salir de la casa más famosa de la Argentina.

Rápidamente llegó la siguiente pregunta: "¿No te daba cosa que te estuvieran mirando tus papás?". Ante esto, Marian explicó: "Llega un punto en el que te olvidás de las cámaras". De esta forma, Farjat blanqueó lo que se vive dentro de la casa luego de tantos días de encierro y de convivir siempre con la misma gente.

Farjat habló de su relación con Brian

"Excepto que te digan o veas a la cámara atrás del vidrio, te olvidás. Yo me olvidaba de que estaban las cámaras, no estaba pendiente de eso. Había unas cámaras fijas chiquititas en algunos rincones, pero no les presté atención", cerró una Marian siempre picante a la hora de enfrentar los micrófonos de los programas televisivos.