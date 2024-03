La fuerte crítica del ex Gran Hermano Brian Lanzelotta a Furia: "A mí me echaron por..."

Si hay algo que caracteriza a la actual edición de Gran Hermano es la llamativa violencia entre los participantes, algo muy alejado a la edición pasada. Quien opinó en las últimas horas fue un ex integrante, Brian Lanzelotta, quien disparó contra Furia.



Sucede que, en su visita a Intrusos, al ex Gran Hermano le recordaron su polémica expulsión, luego de un episodio de violencia contra Marian Farjat, quien era su pareja en la casa. “A mí me echaron por mucho menos que esto”, sostuvo.



A partir de allí, se generó un tenso ida y vuelta con Pampito, quien le recordó: “Pero vos estabas re loco en ese Gran Hermano”. Ante esto, Brian Lanzelotta no se quedó callado. “¿Y acá no?”, repreguntó. “¿Si lo hace un hombre sí, pero sí lo hace una mujer no?”, planteó luego.



“Porque el hombre tiene más fuerza que la mujer”, intentó explicar Pampito. “¿Qué tiene que ver con la locura o el exceso de violencia?”, volvió a repreguntar Brian Lanzelotta. “¿Vos no le pegaste una cachetada a Marian?”, le recordó el panelista de Intrusos.



En ese momento, el ex Gran Hermano intentó explicar qué fue lo que sucedió en aquella ocasión, cuando agredió a Marian Farjat, algo que le terminó costando la expulsión del reality (con el recordado ingreso de Jorge Rial a la casa para hablar a solas con él).



“Yo no le pegué. Hubo contacto físico, sí, pero no fue una cachetada”, justificó Brian Lanzelotta. “Con respeto lo digo, que vos te horrorices con lo que pasa en Gran Hermano cuando lo tuyo fue tremendo…”, comentó Pampito.

Brian Lanzelotta criticó a Furia por la violencia en Gran Hermano.



En este marco, en Intrusos pusieron el video del momento de la agresión de Brian Lanzelotta a Marian Farjat. “Ahí tenemos la imagen de lo que había sucedido”, presentó Flor de la V. “Después pongan también lo de Furia”, pidió el ex participante del reality.



La referencia es para la cachetada que Furia le propinó a Williams, lo que derivó en una sanción para los dos participantes, ya que Gran Hermano consideró que la reacción del joven había sido desmedida y violenta, con gritos e insultos. "A Furia no se la mide con la misma vara", dijo la conductora. "Y no, porque sino estaría sentada acá con nosotros", remarcó Brian Lanzelotta.