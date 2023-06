Tras los rumores de romance con Marcelo Tinelli, Marian Farjat deslizó un picante comentario

En estos días, circuló el rumor de un romance entre Marcelo Tinelli y Marian Farjat, y ahora la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) deslizó un picante comentario sobre el tema.

"Ella fue a su casa. Hubo besos en el living de él. El living de los hechos no es un pequeño living, es un living lujoso, en la Torre Le Parc. Lo de ellos fue una cita casi a ciegas. Él le lleva 34 años. Ella yo creo que tenía un deseo, una especulación laboral para el día de mañana sumarse a un proyecto en el que muchos famosos anhelan ir", había anticipado a modo de enigmático en Socios del Espectáculo (El Trece) Rodrigo Lussich sobre el presunto momento entre Marcelo Tinelli y Marian Farjat.

En la previa del comienzo del Bailando, Marcelo Tinelli quedó envuleto en rumores con Marian Farjat. Foto: Captura TV.

Abordada por un móvil del mencionado programa, Farjat se refirió a su vínculo con Tinelli explicando: "Conozco su edificio, fui mil veces pero somos amigos con Marcelo. Obvio que lo conozco. Me encanta lo alegre que es".

Luego, cuando a Marian Farjat le preguntaron si Marcelo Tinelli es una persona cercana a ella, la influencer respondió entre risas:"No, el único acercamiento que tenemos es que vamos al mismo dentista".

En plena charla, cuando el cronista le planteó que Tinelli es un tipo grande "con onda", Farjat deslizó picante: "A mí me gustan más grandes por lo general".

Por otro lado, cuando le comentaron a Marian Farjat que en los últimos días la vieron ingresar al edificio de Marcelo Tinelli, ella argumentó: "No, me parece que lo que está pasando acá es que hay alguien que está contando todo, no lo puedo creer. Esa persona es El Tirri, que cuenta mucho".

Finalmente, Farjat sembró la duda al comentar sobre Tinelli: "Él está soltero, disfrutando tranquilo y yo también. Me separé hace un año y pico".