Cuál es el récord que rompieron Denisse y Bautista al tener sexo en Gran Hernano

En la casa de Gran Hermano siempre están pasando cosas. Si no es alguna pelea, es una nueva alianza o estrategia o bien, como es en esta ocasión, algunos participantes eligieron tener sexo. Si bien Gran Hermano 2023 presentó algunas rarezas frente a otras temporadas del reality show en el país e incluso en el mundo, y tuvieron lugar la consolidación de algunas parejas, esta vez Denisse y Bautista, consiguieron un récord extraño dentro de la vivienda.

Dentro de los vínculos más recordados de las últimas ediciones se encuentran con Daniela Celis y Thiago Medina o el Conejo Quiroga y Coty Romero, sin embargo en este 2024 la única que había tenido un acercamiento es la de Denisse González y Bautista Mascia y el reingreso la participante volvió a calentar las cosas entre ambos en este Gran Hermano.

Dennise regresó a la casa de Gran Hermano y tuvo sexo con Bautista // Créditos: IG - @denisse_belen_gonzalez

El reingreso de la participante encendió las horas en la casa más famosa. Es que, a cuatro días de volver al juego, como parte de los “Golden tickets” que entregó el programa, la jugadora cumplió con su promesa y apenas reingresó fue directo a comerle la boca al uruguayo. Su campaña para volver al juego había girado en torno a darle romance y fuego a una casa que hasta el momento se había mostrado bastante tibia en ese tipo de pasiones.

El súper beso con el participante en la gala del lunes fue in crescendo los siguientes días y la pareja terminó teniendo sexo en la habitación de los hombres, mientras el resto de los concursantes dormían. El hecho se filtró en las redes cuando al otro día, ya a la mañana, la aspirante a modelo le contó a Catalina Gorostidi, otra de las jugadoras que reingresó, que había concretado con el joven charrúa.

“Me dijo que me extrañó y un montón de cosas lindas”, aseguró una sonriente Denisse, mientras le susurraba a la médica pediatra que había podido tener intimidad con él. Y como si se tratara de un gol, Catalina salió corriendo, gritando de felicidad por el medio del patio, mientras la rubia le pedía entre risas nerviosas que se calme.

Así Gran Hermano 2023 rompió un récord que era ajeno a las últimas temporadas. Los participantes tuvieron por primera vez sexo después de casi tres meses de convivencia que se cumplirán en la gala de lunes. Una enorme diferencia, por ejemplo con la temporada de 2022 que tuvo a Juliana Díaz y Maxi Giudici, a solo 13 días del arranque del programa. Incluso Marian Farjat recordó hace poco que tuvo sexo en Gran Hermano 2015, 28 horas después de su ingreso.

¡Súper beso! Así fue el reencuentro entre Denisse y Bautista en Gran Hermano // Créditos: Internet

Volviendo a los detalles de cómo sucedió, Catalina le lanzó a Denisse: "What the fuck! Ya me contás todo”, mientras comenzaba a bombardearla de preguntas. “¿Fue con todos ahí? Sos una hija de put…”, lanzó, mientras Denisse lo ratificaba y daba detalles de su encuentro sexual. “Fue de costadito… Qué linda mañana, ¿verdad?”, ironizó, mientras Catalina indagaba en si se habían cuidado.

“¿Se lo puso?”, preguntó, curiosa haciendo que la otra lance una particular respuesta. “Sí, pero no te voy a decir dónde lo dejó”, afirmó, mientras remataba el buen momento con la frase que popularizó Guillermo Francella. “Muy buena mañana y muy buen domingo”, concluyó, rebosante de felicidad.