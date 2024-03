Cami Mayan relató el calvario que le hizo vivir Alexis Mac Allister

A pesar de que Cami Mayan evitó cualquier polémica tras su separación con Alexis Mac Allister, la joven ahora es parte del programa Patria y Familia, por Luzu TV, y recordó cómo transcurrió la ruptura, después de que el futbolista blanqueara su romance con su mejor amiga Ailén Cova.

“La separación fue en persona no por WhatsApp o por teléfono. Soy dejada..... Él se tenía que volver allá, como a reincorporarse, entonces nada, ya era casi fin de año y fue medio raro porque yo no estaba en mi casa con todas las cosas y me tuve que plantear qué hago, yo estaba con el perro allá”, contó Cami Mayan.

Cami Mayan contó cómo fue la ruptura.

Detalló que Alexis Mac Allister volvió a Inglaterra y la apuró para que buscara sus cosas o se las mandaría, pero Cami Mayan no estaba preparada para la avalancha que le venía. “Era plantearme ‘qué hago con todo esto que soy yo’. Él esperaba que yo llegara, agarrara mis cosas y me fuera el otro día. Hasta que él no me vio llorando y diciéndole no sé qué hacer no dijo ‘Ah okay’, tengo que ser un poco más empático”, señaló la joven.

Mira el video

Para Cami Mayan fue una situación insostenible porque tuvo que pasar un mes en la casa en la que vivían juntos. Ella estaba triste, quería despedirse de sus amigos y además no podía entablar una conversación con Alexis Mac Allister o pedirle un abrazo, también debía comer sola, pero sabía que no podía enojarse con el futbolista, porque ya no quería estar con ella.

De hecho, Cami Mayan se enteró de la convivencia entre Alexis Mac Allister y su examiga Ailén Cova, de una forma inusitada: “El segundo fin de semana, una semana que yo había dejado mi casa de Brighton, un mes de separarme, me llega un mensaje y ahí me entero de que había una persona en mi casa con mi perra y mis cosas”.