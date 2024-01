Cami Mayan rompió el silencio sobre la traición de Alexis Mac Allister con su mejor amiga

A un año de su polémica separación, Cami Mayan habló sin filtros sobre Alexis Mac Allister y la relación que inició con su mejor amiga de la adolescencia Ailén Cova. Para la influencer enterarse de que el futbolista y su amiga blanquearon el noviazgo una vez que terminaron fue muy doloroso.

Cami Mayan estuvo de visita en el programa de streaming “Rumis” y uno de los conductores le preguntó si miraba los posteos de Alexis Mac Allister. Ella confesó que le encantaría no verlos, y de hecho, lo silenció y luego lo bloqueó. La influencer prefirió guardar silencio y no exponerse, además no quiso meterse ni armar un escándalo ante aquella traición de su mejor amiga con su novio.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova blanquearon su noviazgo.

“Fue tremendo porque imagínate que yo estaba con mi vida tranquila y de pronto caigo acá, estoy en Intrusos y es como raro, pero yo fingí demencia, literalmente”, señaló Camila Mayan. Después de la ruptura y durante este proceso de sanación tuvo que ponerle la cara y el cuerpo a todo lo que estaba pasando. También tuvo que encontrarse bajo la mirada mediática.

“Es algo que ya pasó y hay veces hay cosas que demuestran que algo se termina es muy claro. Okay hay personas que no están dispuestas a recibir o a ver lo que sea”, señaló Cami Mayan. Además ella está súper clara y cada uno hace lo que quiere y no piensa meterse ahí.

Cami Mayan se recupera de su fallida relación.

De igual forma, Cami Mayan ha recibido también el apoyo en redes sociales de muchos seguidores y se siente agradecida con estos gestos de amor. “Me acuerdo un día, fue al principio cuando recién estaba saliendo todo, y yo estaba empezando a hacer mis primeras cositas en Instagram, porque más allá de todos los feos en ese momento, estaba empezando a trabajar de lo que quería, estaba full en WhatsApp, con mis amigos le dije yo tenía que subir una historia que desaparezco o final de mes y sigue y me dijeron que siguiera”.