La madre de Lisandro de Gran Hermano reveló por qué odia a Agostina: “Es una chusma de barrio y una…”

La nueva edición de Gran Hermano está ingresando en el punto álgido de la competencia, que incluye el ingreso de ex participantes por medio del repechaje y un notorio cambio de estrategias de cara a la recta final.

Una de las concursantes que decidió hace algunas semanas cambiar la dirección de su juego fue Agostina Spinelli, quien le plantó guerra a Furia y optó por acercarse a Licha, en busca de concretar una nueva alianza para sacar a la participante más fuerte.

Como era de esperar, el accionar de la oficial de policía de 34 años no cayó bien en el grueso de los espectadores, incluso la propia mamá de Lisandro Navarro aprovechó su incursión en el stream All Access para dar su veredicto.

La mamá del concursante, en diálogo con Diego Poggi opinó sobre el acercamiento repentino de Licha y Agostina: “Estoy bastante enojada con mi hijo porque la verdad que a nosotros nos parece una chusma de barrio”.

Foto: Revista Pronto

Mónica no ocultó su malestar con la nueva postura de su hijo: “Tenemos ganas de ir a agarrarlo y decirle ‘despertate un poco’, porque me enoja. Él no es así, no se porque lo lleva a hablar tanto y decir tantas pavadas juntas”.

“Pero bueno, espero que reflexione, que recapacite, que tenga un tiempo para acostarse y recapacitar y decir ‘yo no soy así’”, continuó disparando la mamá del jugador, quien desde afuera entiende que es un riesgo acercarse a Agostina y enfrentar a la participante más querida por el público.

Mónica fue muy crítica con Licha: “Cuando me pongo a hablar pavadas ¿Sabés lo que me dice?, ‘se me apagó la tele’, como diciendo no te escucho más porque estás hablando boludeces. Yo creo que en este momento se me está apagando la tele con él”.

“Te digo la verdad, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Lamentablemente esta chica se le pegó”, cerró su crítico análisis la mamá de Lisandro, quien no ve con buenos ojos el acercamiento con Agostina, en un momento donde cualquier paso en falso lo puede dejar fuera de la casa más famosa del país.