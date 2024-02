Los ex participantes de Gran Hermano contaron de qué lado están en la pelea de Furia y Agostina

Una guerra inesperada se desató en la casa de Gran Hermano entre Furia y Agostina, que supieron ser aliadas conformando un grupo muy sólido junto a Catalina y Carla. Sin embargo, algunas salidas y desencuentros dentro de la casa hicieron que la relación se quebrara.



Sobre esta enemistad que parece no tener vuelta atrás, opinaron los ex participantes, que fueron saliendo en la actual edición. “Yo la conocía a Agos y es muy sincera, es muy noble. Se pegó a Furia porque creyó en la nobleza de Furia”, dijo Isabel, férrea enemiga de Furia en su estadía.



“Yo banco a Agos. No me gusta que no le diga que la votó. ¡Tanto problema para decir que la votó!”, opinó Sabrina, otra de las ex participantes que era lógico que no se pusiera del lado de Furia en el debate de Gran Hermano.



Por su parte, Denisse sorprendió al comentar que está del lado de Juliana. “Yo estoy del lado de Furia. Desde el primer día dijo que jugaba sola. Con esto y con la cena está demostrando que juega con los dos cuartos. Se maneja ahí adentro como quiere y nadie se está dando cuenta”, sostuvo.



Asimismo, Florencia no se olvidó de las actitudes que Agostina tuvo con ella. “Voy a decir que estoy del lado de Furia, pero porque tengo un tema personal con Agos, que no banco la cantidad de violencia. Furia es estratega y Agos se fue de mambo, como hizo varias veces”, remarcó. “Yo estoy del lado de Furia. Es una hermosa persona. Y es una gran jugadora”, aportó Axel.



Cuando le tocó opinar a Alan, eligió a Agostina. “Es mucho mejor jugadora Furia que Agos, pero diez veces mejor jugadora. En este caso, me pongo del lado de Agos, que desde el principio nunca le falló. No comparto que diga que le va a arrancar la cabeza, obvio que no. Hablo del lado del juego”, aclaró.

Furia y Agostina, cuando eran aliadas en Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Yo estoy del lado de Agos. Siempre dijo la verdad la poli. Le fue leal siempre. Me tocó en varias situaciones donde la careteaba Furia. Me quedo con Agostina”, dijo El Paisa Williams. “Me quedo mil veces del lado de Furia. Está trabajando bien. Los hace volver locos a todos. Los hace decir cosas que nada que ver. Está en cada uno si le prestás atención o no. Es problema de ellos. Ella está trabajando bien”, analizó el cordobés Hernán.



En tanto que el recientemente eliminado, Joel, también aportó su mirada. “Si es por el juego, me quedo con Furia. Yo veía cómo se manejaba ella, pero sentía incertidumbre. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los jugadores”, cerró.