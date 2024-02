El desliz íntimo de Furia en Gran Hermano que le costó duras críticas

No hay ninguna duda de que Furia es la participante más polémica de la casa de Gran Hermano. Así como en otras ediciones esa característica se la podían repartir entre varios, en este caso, con su magnetismo, ella acapara toda la atención, para bien o para mal.



Con su personalidad avasallante y con su enorme capacidad camaleónica para moverse entre distintos grupos dentro del juego, Juliana es la gran candidata a ganar el reality de Telefe, a pesar de que muchos digan que no porque es “el canal de la familia”, su popularidad es muy grande.

Furia fue blanco de feroces críticas de los seguidores de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Justamente, su perfil absolutamente antagónico con el que busca mostrarse Telefe fue una de las cuestiones por las que Furia fue muy cuestionada en las redes sociales en las últimas horas por los fanáticos de Gran Hermano.



Sucede que Juliana tuvo un desliz íntimo dentro de la casa y los usuarios de las redes sociales lo notaron, dejando una gran cantidad de críticas, principalmente en la plataforma X (Ex Twitter), en donde le tiraron con munición gruesa.



¿Qué hizo Furia? Le contó a sus compañeras que estaba menstruando, algo que fue repudiado por Agostina, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, lo que más indignó adentro y afuera de la casa es que usó una tanga con transparencia, que dejó ver que llevaba el apósito.

Furia fue muy repidiada por su desliz íntimo en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



Agostina la tildó de desubicada, pero afuera también dijeron lo suyo. “Innecesario”, sostuvo una usuaria. “¿Por qué hace eso?”, preguntó otra mujer en las redes sociales. “Ya no existe la intimidad”, remarcó alguien más. “Es el canal de la familia”, ironizó otro internauta.



No obstante, como también era de esperarse, su fanáticos salieron a defenderla con uñas y dientes, asegurando que Furia no se había paseado por toda la casa en paños menores, sino que fue sólo un momento en la habitación.