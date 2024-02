Por qué Agostina y Licha se pasaron de los límites en una pelea con Furia en Gran Hermano

Hace unos días que se desarrolló una inesperada guerra dentro de la casa de Gran Hermano, ya que Furia y Agostina, quienes supieron ser aliadas al compartir un grupo muy sólido junto a Catalina y Carla, luego de algunas salidas y desencuentros dentro de la vivienda hicieron que la relación se quebrara para no tener retorno.



Sin embargo, otro protagonista apareció en escena: Licha, con quien en una instancia principal del juego no tenían una buena relación y tuvieron varias peleas pero en el último tiempo Furia enloqueció de amor al punto de decírselo en la cara: "Me encanta verte feliz, loco. Sonreí más seguido, sos hermoso", supo decirle la participante a su megarival de Gran Hermano.

En sus inicios, Agostina y Furia eran alias en la casa de Gran Hermano // Créditos: Captura de TV

Este último vínculo comenzó cuando Bautista, uno de los participantes, le preguntó a Furia: «¿Tendrías sexo con Joe acá adentro?», le preguntó bautista. «Si no me gustara alguien antes, si«, respondió y fue directo al grano: «Licha, cuántas veces en un día llegaste a tener sexo?», le consultó. «Siete veces», respondió el jugador y eso generó una alocada reacción de Furia.

Tiempo después la jugadora observó a Licha mientras se refrescaba en la piscina. «Bombonazo», le gritó y disparó: «Es hermoso el hijo de p…». Asimismo, en otra ocasión expresó: "Quién pudiera poseer ese cuerpo en una fiesta. Gracias por este ventanal Gran Hermano" mientras contemplaba a Licha en la pileta. Hasta el punto de decir: "Qué pedazo de muñeco nos trajeron eh… El hijo de put… juega a ser lindo de corazón también. Ahí te caga. Me encanta verte feliz, loco. Sonreí más seguido, sos hermoso", ante la risa de Licha que descansaba en el jardín.

Pero no todo es color de rosa y las peleas vuelven a aflorar en la casa más famosa. En primer lugar, un comentario de Agostina provocó el enojo de Juliana y esto derivó en una molestia aún mayor de la policía, que cargó sus tintas contra su ahora examiga. Y Furia lanzó contra Agostina: "Está con Licha porque lo considera fuerte, no se iba a mover de mi lado hasta encontrar a alguien más fuerte. Se la aguantó conmigo, pero no me banca. me odia. El odio que tenía en la cara esa mina cuando me gritó ayer, nunca en la vida alguien me odió tanto (…) Es una violenta", disparó.

Por estas horas, una charla entre Licha y Agostina dio inicio a una nueva polémica, ya que ambos hablan de la salud mental de Furia: "Todo el tiempo decía 'La gente sabe, la gente sabe. Todo se ve'. Más vale, yo estoy tranquilo. Te juro que era tener una conversación con una persona esquizofrénica", manifestó el jugador.

"Es esquizofrénica, olvidate", sentenció Agostina. "De repente miraba para cualquier lado", cerró Licha la conversación que tuvo lugar en la cocina de la casa de Gran Hermano.

Los fanáticos del programa están pidiendo que se revea la actitud de los participantes ya que están hablando de un tema muy delicado por estos tiempos como es la salud mental, dado que varias figuras de todos los ámbitos, deportivos, espectáculo, política, entre otros, levantaron la voz y dieron a conocer sus vivencias con el tema.