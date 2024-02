El ex de Flor Jazmín Peña reveló si Nico Occhiato le hizo una “Icardeada”

Resuena en el aire y continúa latente en el inconsciente colectivo ese cimbronazo. La oficialización del noviazgo de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña sigue pululando en las redes sociales y activando ramificaciones de todo tipo, como la opinión del ex novio de la bailarina.

Agus Franzoni cayó en las miradas al corroborarse el romance, dado su relación amorosa seria con la morocha, que se extendió durante dos años. El hombre que supo trabajar en Luzu TV acaba de profundizar en todo lo que lo atraviesa en sus entrañas en una extensa entrevista con Socios del espectáculo.

Motorizado en la sinceridad, el ex de Flor no tuvo reparos en iluminar su padecimiento y se refirió al lazo muy cómplice que construyó con Occhiato. “Creo que en un momento llegamos a tener una amistad... Me fui mucho de viaje, conozco a toda la familia. Después ahí está lo que es para cada uno y los valores que tenga cada uno. Ahí yo no me puedo meter", afirmó.

Una de las teorías que se deslizaron en las plataformas digitales refire a cierto comportamiento errático de Nico, como una especie de “Icardeada”, en consonancia con la vieja polémica de la intromisión de Mauro Icardi en el matrimonio de Wanda Nara y Maxi López.

Respecto a esta posibilidad de un engaño, Agus razonó: "No sé, creo que prefiero dejarlo a la libre interpretación de la gente. Digamos, prefiero no señalar y hablar de lo que me pasó a mí, cómo lo sentí yo... Sí, fue muy incómodo por momentos, estuve un poco mareado”.

Y añadió más factores para explicar lo que vibró en su interior por la relación de Nico y la singularidad de trabajar en la misma plataforma de streaming. “Más trabajando ahí y él (Occhiato) siendo mi jefe. Y fue raro, la verdad que fue todo fue todo raro. Fue todo un año raro para mí el último trayecto de Red Flag", contó.

Franzoni dejó a la interpretación del público si Occhiato le hizo una "icardeada".

Incluso, Franzoni ahondó en el secreto a voces del romance de Flor y Occhiato en los pasillos de Luzu TV: "Ahí ya sabías de la situación y eso era la incomodidad, creo que todo el mundo sabía. De hecho, se hacía la broma en el programa de ellos todo el tiempo, pero bueno, yo hablaba mucho con Flor y confiaba en lo que me decía".