Nico Occhiato compartió una foto de Flor Jazmín en la intimidad de su habitación

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña blanquearon su relación a principios del 2024 luego de varios meses de rumores sobre su vínculo amoroso. La pareja, que se conoció en 2019 cuando fueron compañeros del Bailando, decidió confirmar oficialmente su noviazgo durante la emisión del programa Nadie dice Nada de Luzu TV en Pinamar.

"Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida", aseguró Nico. "Voy a llorar", agregó Flor. "Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos", finalizó Occhiato.

Ahora, con el vínculo ya confirmado, la pareja se muestra feliz en las redes sociales. En este sentido, Nico se volcó a su cuenta de Instagram para postear un resumen del primer mes del año. Entre todas las fotos que compartió, hubo una muy particular que no pasó desapercibida para sus millones de seguidores. En la foto se la ve a Flor en la cama, tapada solo con una sábana mientras trabaja algo en su computadora.

"El primer mes del 2024 no podría haber sido mejor, gracias Pinamar por otra temporada increíble de puro disfrute y crecimiento a nivel personal y profesional. Aguante Luzu Tv y toda la gente que lo integra", expresó Nico junto con las imágenes.