Marina Calabró contó por qué rechazó ser la vocera de Javier Milei

Recibió una propuesta concreta, que implicaba enormes desafíos profesionales y un viraje rotundo en su carrera. Más allá de la tentación de experimentar un rol semejante, Marina Calabró optó por rechazar la oferta que le extendió Javier Milei para asumir como vocera presidencial.

La periodista de Radio Mitre analizó todas las aristas de ese puesto, lo que significaría para su cotidianidad y se inclinó por agradecer la oportunidad y continuar con sus trabajos. Ahora, la hermana de Iliana Calabró profundizó en las razones de su declinación.

Marina visitó el piso de Siempre Primicias, un ciclo de Canal Extra TV, donde se animó a ahondar en todo el análisis que ejecutó en ese momento que el primer mandatario se comunicó y le extendió la oferta. La conductora le preguntó: “El presidente te quiso como vocera, ¿cómo fue tomar la dec de no aceptar?”.

Así, la famosa periodista expresó en primera instancia: “Nunca di mucho detalles porque esto es como cuando te llaman a para un laburo en la televisión y vos decis que no y siempre va a haber otro que dice que si y queda como la segunda opción”.

Luego, Marina agregó: “Meterse en política es estar dispuesta a hacer un cambio de vida. Y también es abandonar una construcción, yo no creo que se pueda volver al periodismo, probablemente puedas hacer otra actividad. Pero cómo volves al periodismo después de haber sido la vocera de un gobierno”.

Otro de los integrantes del staff le consultó: “¿Lo analizaste en algún momento o ni bien recibiste la propuesta dijiste no gracias?”. Así se conoció la verdad de ese diagnóstico propio: “Son esas cosas que pensas, que hablas con los más cercanos, que cada uno te da su opinión. Algunos me decían ‘ni loca’, otros me decían que sí”.

Marina Calabró contó por qué no quiso ser la vocera de Milei.

Y para concluir con los argumentos que la impulsaron a rechazar la propuesta, Marina sostuvo: “Todas opiniones que valoro y que por eso la pedí. En el momento te resulta tentador y halagador lo que significa el desafío. Pero cuando lo pensas un poco, a mi me llevó mucho esfuerzo y muchos años de laburo construir y me empieza a gustar lo que estoy construyendo”.