Marina Calabró destapó dos graves acusaciones contra Marcelo Tinelli y reveló detalles de una tirante charla con el conductor

En los últimos días, Marina Calabró volvió a apuntar contra Marcelo Tinelli, y ahora lo hizo por el conflicto desatado por la falta de pago a trabajadores del Bailando por su labor en el mes de enero. "Yo no podría dormir si hay gente que no cobró porque mi empresa no pagó. Yo no me mostraría en un avión privado o el anillo de diamantes de mi novia si no pagué los sueldos de enero", sentenció la periodista contra el conductor en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece). Y ahora, sumó detalles de una tirante charla entre ambos en la que el astro de canal América no ocultó su indignación.

En su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró confesó sobre su tensión con Marcelo Tinelli: "Ayer tuvimos un intercambio de mensajes, no en los mejores términos precisamente. Básicamente le molestó que dijera que si yo debiera plata no dormiría tranquila y trataría de evitar mostarme en un avión privado o comparando anillos de diamante. Pero esta soy yo, es una opinión sobre un hecho público, que fue su posteo en el avión privado. No era una foto de afano, o que algún malicioso sacó, la posteó él".

Marcelo Tinelli, indignado por las declaraciones de Marina Calabró. Foto: Captura de video América TV.

Luego, Calabró reveló que Tinelli le dijo enojado que no se meta en su vida privada, que él hace lo que quiera con su dinero y que no tiene por qué darle explicaciones a ella. "Yo le dije que entiendo que no tiene que darme explicaciones a mí, y que entiendo que hay contabilidades separadas si se quiere, pero si él es la cabeza de una productora que debe plata, me parecía que como gesto hacia los acreedores, era un gesto poco decoroso y es mi opinión", argumentó la columnista.

Además, Marina Calabró remarcó que la ostentación de Marcelo Tinelli en un avión privado fue pública, porque él mismo posteo la imagen. "Fue una discusión larga y ríspida", reconoció la periodista.

Por otro lado, Calabró destapó que la productora de Tinelli dejó una deuda en los estudios Cuyo, donde se grabó la más reciente temporada del Bailando. Según la información que obtuvo la comunicadora, el conductor dejó cheques para cubrir algún tipo de eventualidad, pero vinieron rebotados, por lo que Nacho Viale se hizo cargo del entuerto al ser el garante responsable por el alquiler del estudio en cuestión. "En conclusión, me decía la gente de estudios Cuyo, la dueda asciende a unos 30 mil dólares", dio a conocer la columnista.