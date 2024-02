Marina Calabró destrozó al estreno de Jonatan Viale en TN con duras críticas

Este martes en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre), Marina Calabró hizo una contundente crítica sobre el nuevo ciclo de Jonatan Viale en TN, ¿La ves?. La especialista en espectáculos enunció las "luces y sombras" del debut del conductor en la mencionada señal de noticias, y varios aspectos no la convencieron para nada.

"Te la vas a bancar Jonito", anticipó Calabró sobre sus contundentes crítias al al programa de Viale. Luego, la especialista en espectáculos arrancó: "La barrida de inicio y la gráfica futurista en verde neón a mí no me da TN, tengo que acostumbrar mi retina, quizá en una semana me acostumbre".

Jonatan Viale debutó este lunes con su programa ¿La ves?. Foto: Captura de video TN.

Luego, Marina Calabró arremetió contra la escenografía del nuevo ciclo de Jonatan Viale en TN. "Todo el que conoce el estudio de Jonito me dice: 'No sabés lo lindo que es, lo moderno y amplio que se ve'. Y cuando lo vi por la tele fue una decepción, lo vi chiquito y encajonado. La mesa es grande, pero medio al cuete, los veo perdidos en el espacio", analizó la periodista.

Respecto a los entrevistasdos, Marina Calabró señaló que Patricia Bullrich no resultó del todo rendidora en la coyuntura de este lunes, y la columnista también apuntó que se "quedó con ganas de escuchar a Cecilia Boufflet y Nicolás Wiñazki", quienes no tuvieron mayor participación en el debut de Jonatan Viale en TN.

Además dentro de las sombras, Calabró sentenció: "A mí lo que menos me gustó es el pase con Sehinkman. Me pasan dos cosas, hay que encontrarle un timing que no tuvo. Y lo que me pasa es que me da la sensación con Sehinkman y Tarico lo ablanda a Joni. El pase con Feinmann era re contra periodístico. Este se vuelve un poco blando. Y me parece que el público de Joni, lo quiere duro, al hueso. No sé si es Sehinkman la persona (para el pase), porque tiene un estilo más amable, por no decir más tibio, pero es un valor en él. Yo no haría pase, que arranque Joni y que termine Joni".

Marina Calabró arremetió contra el nuevo programa de Jonatan Viale. Foto: Captura de video TN.

Finalmente, a la hora de contemplar las luces del debut de Jonatan Viale en TN, Marina Calabró destacó que el editorial del conductor está bien elaborado, aunque le pidió a su colega que no caiga en la tentación de la visión retrospectiva de lo que ya sabemos, sino que vaya hacia adelante.

En términos de rating, Calabró destacó que lo más elogiable de Viale fue que le dejaron de piso 1.4 y llevó la medición a 3.5. En este sentido, destacó la remada de la nueva figura de TN en la competencia con LN+, que contó con una entrevista íntima de Luis Majul a Javier Milei y la participación estelar de Eduardo Feinmann. A nivel de promedio, la señal de La Nación se impuso por 3.7 contra 2.7 de su flamante rival.