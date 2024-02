Quiénes son los dos ex Gran Hermano que se lanzaron como cantantes

El impacto del regreso de Gran Hermano a la televisión arrasó con todo. Más allá de los pronósticos, esa vuelta del reality en 2023 rompió con todo lo imaginado y capturó una masa gigantesca de espectadores, que se graficó en mediciones extraordinarias, de las que ya no se experimentaban en la pantalla chica.

En ese grupo de participantes se destacaron diversas personalidades, que han encontrado su espacio para continuar en la farándula, con distintos talentos. Y ahora dos de esos concursantes decidieron dar el salto al vacío al dedicarse al mundo de la música: Conejo Quiroga y Camila Lattanzio.

Los ex hermanitos visitaron en piso de El Run Run del Espectáculo, el ciclo de Crónica que conduce Lío Pecoraro, para ahondar en las motivaciones para sumergirse en un ámbito desconocido, al menos novedosos para sus características, las que exhibieron en la casa más famosa.

El cordobés analizó las diferencias de esta actividad respecto a otras ramas que ya experimentó, como su paso por el Bailando por un sueño o sus incursiones en el teatro, por eso valoró las particularidades de zambullirse como cantante: “La música tiene un plus, algo especial".

A la hora de ahondar en las herramientas digitales para sonar mejor, el Conejo especificó su búsqueda para no caer en las garras de una voz muy retocada. "Le pedí al productor que no abusáramos del autotune porque después el que quedaba expuesto era yo, pero sí que se usara, creo que es una herramienta laboral y después queda en el público en comprar o no lo que le gusta", sostuvo.

Conejo y Camila hablaron de su paso a la música.

Por su parte, Camila ya había activado esta faceta con anterioridad, aunque con un rebote y repercusión menor, pero se mostró muy entusiasmada con el material que preparó para salir al mercado en la brevedad. “La nueva canción se llama flasheaste amor, es de cumbia cheta”, contó. Además agregó: “Y también el cinco de marzo arrancamos con mi hermana un programa de stream”.

La blonda también se hizo un espacio para opinar de la actual temporada del reality y exteriorizó: “Yo a Furia la amo, me encanta como juega, que sea sincera porque se le ve la personalidad real, y también banco a Virginia, me hace reir mucho, es mi nuevo meme favorito", expresó Camila.

Por su parte, Quiroga también añadió: "Para el show, lo mejor en el repechaje es Cata. Es chocante, va al frente, va a vender mucho". Y también eligió a su concursante favorito: “Para mí la persona más inteligente, que va creciendo de a poco, que está leyendo el juego y todo es el chino".