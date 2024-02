El Conejo Quiroga se lanzó como cantante: la indirecta a Coti Romero en su primera canción

Luego de lo que fueron sus experiencias por la casa de Gran Hermano y el Bailando 2023, Alexis “El Conejo” Quiroga decidió lanzarse como cantantes y su primera canción ya está siendo muy comentada en las redes sociales.



Su primer tema lleva el título de “Ya no eres”, cuya letra, como todos podrán observar, habla de una historia de amor. “Tú nunca me quisiste, sin embargo, yo te he amado”, dice en el estribillo. ¿Estará dedicada a Coti Romero?



Hay que recordar que el joven cordobés inició una relación amorosa con la correntina cuando ambos convivían en la casa de Gran Hermano. Si bien el noviazgo duró un tiempo más afuera, antes de empezar el Bailando 2023 se separaron.



Incluso, las supuestas intenciones de El Conejo Quiroga de volver con ella y los reproches y trapitos al sol que sacó Coti Romero eran de los momentos más comentados en la pasada edición del Bailando 2023, la primera de Marcelo Tinelli en la pantalla de América.



En cuanto a su participación en el certamen de baile, El Conejo Quiroga tuvo una performance más que satisfactoria, incluso mucho mejor de lo que se esperaba en la previa. Llegó hasta las semifinales, luego de haber eliminado a su ex novia, Coti Romero.



Ante el lanzamiento de su primera canción, de la cual él mismo compartió un fragmento en sus redes sociales, sus seguidores y fans lo felicitaron y le enviaron cientos de mensajes de aliento en esta nueva aventura mediática del joven cordobés que se hizo famoso en la casa de Gran Hermano.

El Conejo y Coti Romero.



“Ya no me interesa lo que piensas, ya no me interesa a quién besas, ya no tengo ganas de intentar otra promesa”, dice la canción de El Conejo Quiroga en el comienzo. Muchos, rápidamente, lo asociaron con una indirecta a Coti Romero, quien aún no se pronunció al respecto.



Hay que recordar que la historia entre los ex Gran Hermano y Bailando no terminó para nada bien, ya que ella lo acusa de haberle sido infiel, algo que no pudo perdonarle hasta el día de hoy, más allá de que en reiteradas ocasiones ambos aseguraron que el sentimiento de amor mutuo aún perdura.