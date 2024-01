La triste historia de la familia de El Conejo Quiroga tras Gran Hermano y el Bailando

Seguramente cuando entró a la casa de Gran Hermano, Alexis “El Conejo” Quiroga no habrá imaginado todo lo que conseguiría después, entre la casa más famosa del mundo y el Bailando 2023.



Si bien el cordobés se quedó en las puertas de la final del Bailando 2023, luego de caer en la segunda semifinal contra Noelia Marzol, puede decir que consiguió muchas cosas en este último tiempo.



Tuvo una relación con Coti Romero en la casa de Gran Hermano y luego, una vez ya separados, se enfrentaron en la pista del Bailando 2023. Más allá de esto, El Conejo Quiroga siempre se mostró muy cuidadoso con respecto a su vida personal.

Alexis "El Conejo" Quiroga. Foto: @alexis_quirogaa.



Sin embargo, quien salió a hablar sobre lo que se desconoce de la vida del joven cordobés fue nada menos que su propia madre, quien relató la fuerte historia de lucha y superación de su hijo en momentos más que dificultosos.



“Nosotros tuvimos varias pérdidas en nuestra vida, en lo personal tuve una muy fuerte. Hace unos años, perdí a mi hermano y a mi sobrino viajando en un vehículo”, comentó la madre de El Conejo Quiroga.



“Volvíamos de Buenos Aires, mi hermano, mi mamá, mi sobrino, mi cuñada y yo. Nos agarró la lluvia, mi hermano conducía y no pudo sostener el vehículo. Subió contra el guardarraíl, se quebró y se incrustó en el auto. Murieron mi hermano de 50 y mi sobrino de 9”, contó luego.

No es la primera vez que la madre de El Conejo Quiroga habló públicamente, dado que ya lo había hecho en su momento para opinar sobre la relación de su hijo con Coti Romero. “No sé si me gusta. No la conozco, pero si Alexis está bien…”, comentó.



“No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Goergina. La noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucha más. En realidad, no la conozco”, añadió.