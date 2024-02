Eliana Guercio criticó sin pudor el paro docente y fue acribillada en las redes

Eliana Guercio no midió sus palabras y generó una gran controversia al opinar sobre el conflicto paritario de los docentes en medio del anuncio de un paro general convocado por CTERA para el próximo lunes. Y es que la vuelta a clases fue el tema de debate en el programa A la Barbarossa, de Telefe, en el que Georgina Barbarossa invitó a especialistas en la materia de educación y los panelistas dieron su punto de vista sobre la medida gremial.

Mientras se conversaba sobre esta medida de fuerza que contempla 24 horas y que será en rechazo a la eliminación del FONID y a los recortes en infraestructura y comedores escolares, Eliana Guercio interrumpió y señaló: “Ver que tu maestra, la que te tiene que amar y ayudarte a crecer, y a formarte, dice ‘No, mira la verdad no te voy a dar clases, porque tengo un tema’, yo lo que no entiendo es que las maestras cobraron mal toda la vida, por qué eligen ser maestros si saben que van a cobrar mal”, señaló la ex vedette y panelista.

El periodista Lio Pecoraro no podía creer lo que estaba escuchando y le hizo saber a Eliana Guercio que se trata de “una vocación” y ella replicó: “Cuando dije que era una vocación, me dijeron que ya no, que ahora estaba profesionalizado, no es más una vocación, entonces que elijan otra cosa, porque desde que yo soy chiquita cobran mal los maestros”.

De inmediato, en las redes sociales repudiaron los dichos de Eliana Guercio y se volvió tendencia. Muchos criticaron su posición de privilegio y cuestionaron su postura frente a la lucha que tienen los maestros por un salario digno y mejoras laborales. “Con ese criterio no habría educadores, todos seríamos panelistas o nos buscaríamos un jugador de fútbol que nos mantenga”, “Que de su vida personal haga lo que quiera, pero para opinar o tocar ciertos temas de los cuales no tiene idea, que se compre un diario”; “No le da un poco de vergüenza, no tiene cerebro esta mina, bruta con plata”. Y por supuesto, hubo gente que respaldó sus comentarios señalando que los sindicatos no movieron un dedo entre 2019 y 2023.

Más tarde, Eliana Guercio se retractó en LAM y sostuvo que no está de acuerdo con los paros, porque no cree que sean la solución. “Sí se les tiene que pagar a los docentes como se merece hay que ayudar a formarlos, un docente es como un doctor no puede ser todo por amor a la educación”, y luego reafirmó: “salud, educación y seguridad tienen que ser los mejores pagos”.

Eliana Guercio también hizo referencia a los haters y señaló que hay gente que no sabe la historia del otro. “Yo también fui a una escuela pública, me senté en el piso porque no había bancos. Así que cierren la boca, porque no saben la vida que tuvo cada uno. Tengo empatía con los chicos, con los docentes también, pero más con los chicos”.