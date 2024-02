"Homofóbico": un ex Floricienta hizo una fuerte denuncia contra el elenco

Entre 2004 y 2005, Floricienta fue uno de los fenómenos de la televisión en las tardes de Canal 13. La tira producida por Cris Morena arrasaba en rating y tuvo el mismo éxito durante sus presentaciones en el teatro. Sin embargo, puertas adentro se vivían algunas situaciones incómodas en el elenco.

Pasaron 20 años de aquella tira, sin embargo aún hoy provoca recuerdos en quienes la vieron y en sus protagonistas. Así fue que en LAM, Nicolás Maiques habló sin filtros sobre su paso por Floricienta y apuntó contra algunos compañeros de haberlo discriminado tanto en esa ficción como en Rebelde Way.

Nico Maiques acusó de homofóbico a un excompañero de Floricienta.

La experiencia de Maiques

Con Angi Balbiani como panelista invitada, Nicolás Maiques y su excompañera de Rebelde Way expusieron los duros momentos que les tocó atravesar en las producciones de Cris Morena. Por ejemplo, el actor relató que un compañero de Floricienta agregaba texto a los guiones para discriminarlo.

“En Rebelde Way no hacía de gay, era hétero en la ficción. De hecho, hacía del novio de Angie, pero sí, era el ‘feo’ y también fui el ‘feo’ en Floricienta”, explicó Maiques en su explicación, remarcando que siempre interpretó papeles de personas que eran consideradas "no hegemónicas" dentro de la ficción.

Luego de hablar sobre una infancia complicada por su condición sexual, Nicolás Maiques continuó dando detalles de su paso por Floricienta y contó: “Me hacían preguntas cómo: ‘¿Te gusta la banana o la empanada?’ Chistes bol... para sonsacarme”. Si bien no quiso dar el nombre del otro actor, fue categórico: “Un homofóbico”, sentenció.