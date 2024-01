Lo último que se dijeron Florencia Bertotti y Cris Morena tras el escándalo por Floricienta

A 20 años de Floricienta, Florencia Bertotti sigue asombrada tras haber agotado 12 show en el Movistar Arena con canciones de la tira que lleva la firma de Cris Morena. Y el fenómeno y las repercusiones que todavía hoy genera la serie juvenil, insólito a todas luces, avivó la vieja disputa que surgió entre la actriz y la productora, que en los últimos días opinó al respecto.

Cris Morena fue categórica al hablar con Ángel de Brito sobre la serie de presentaciones en las que Florencia Bertotti cantará el viejo y querido repertorio de Floricienta. "No es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo", fue todo lo que dijo Cris.

Y ahora, Juan Etchegoyen reflotó una nota que le hizo a la actriz en noviembre de 2020, cuando en plena pandemia Telefe decidió reponer la novela en la pantalla a la hora de la merienda, signando así un renacer de la producción que se volvió icónica para una generación.

“La vuelta de Flor Bertotti a los escenarios en Argentina ha provocado polémica, especialmente a la hora de hablar de Cris Morena”, destacó el periodista en Mitre Live, y recordó que, en su momento, la actriz le había comentado una charla que había tenido con la empresaria por el regreso del ciclo al canal de las pelotas. “Posiblemente, la última vez que se comunicaron”, indicó.

Flor Bertotti agotó 12 Movistar Arena en los que cantará temas de Floricienta. Instagram Flor Bertotti.

La última charla de Flor Bertotti y Cris Morena

“Hace varios meses hablé con Cris Morena y me dijo que estaba la idea dando vueltas. El hecho de que Telefe lo tuviera en cuenta quiere decir que es un programa que está vigente. Se fue dando todo. Pese a no haberlo soñado, me parece que es un lindo programa para acercarle a la gente”, se la oye decir a Bertotti en el audio de 2020

“Estoy muy contenta con este retorno de Floricienta. Me reflota un montón de cosas. En todos estos años, no paso un día sin que sienta el cariño de la gente por el programa. Esto pasó hace 15, 16 años”, destacaba la actriz, a la vez que señalaba la fuerza de Floricienta desde “lo aspiracional”.

Como Floricienta, Flor Bertotti marcó a una generación de niñas.

“Ojalá que pueda llegar a los chicos como llegó en aquel momento. Volver a sentarnos frente a la tele por un ratito. Antes la magia era esa. Si no lo veías, lo perdías. Era un momento de conexión”, señalaba Bertotti en su momento.