Cuánto cuesta la remera de Lali Espósito sobre la pelea con Milei que es furor

No es necesario utilizar muchas para palabras para que la gente conozca a Lali Espósito. No solamente es una artista con un gran arraigo popular, sino que también es una persona muy respetada y querida por sus fans y también por sus colegas de profesión, algo que no se suele dar siempre debido a la gran competencia que se vive en el mundo del espectáculo.

Es conocido el inconveniente que vivió la cantante en los últimos días con el presidente Javier Milei. Ambos tienen muy en claro el poder que poseen actualmente las redes sociales para diseminar un mensaje, y no escatimaron posteos a la hora de defender sus pensamientos.

Pasado el cruce mediático que todo el mundo conoció, Lali Espósito recibió apoyos de diferentes personalidades argentinas e incluso de desconocidos. Esto incluye a militantes kirchneristas pero también a gente que posiblemente no coincida con su ideología política, tal el caso de la mediática Amalia Granata.

Lali se cruzó en redes con Milei

Y en tiempos donde absolutamente todo se transforma en bandera ideológica, llegó la remera. En este contexto, una empresa de emprendedores de la ciudad de Mar del Plata sacó a la venta una remera que dice "God Save the Queen" y explotaron las ventas. La gente salió a bancar a Lali a través de la compra del artículo que, en lengua castellana, dice "Dios Salve a la Reina".

La empresa marplatense en cuestión se llama Bárbara Feldon y vende la prenda a un precio de $11.500. Se puede conseguir en www.barbarafeldonok.com vía web o también a través del sitio de Instagram de la marca "BarbaraFeldonOk". Esas son las diferentes formas de conseguir una pilcha que ya hoy por hoy se transformó en furor y en mucho más que una simple remera.

La remera que es furor

Ante la gran cantidad de ventas de esta remera que en estos días ya es un emblema de la resistencia contra el gobierno de Milei, Minuto Uno habló con la gente encargada de la marca. "Nos sorprendió que en pocos minutos se viralizaran los posteos con la remera y eso tiene que ver con que la gente 'banca' a Lali Espósito", sostuvieron desde la ciudad de Mar del Plata.