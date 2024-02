Martín Lousteau fulminó a Javier Milei tras las críticas a Lali Espósito y lo acusó de tener "doble vara"

Martín Lousteau cuestionó a Javier Milei por los duros dichos contra Lali Espósito y aseguró que tiene una "doble vara" porque trata "muy bien a otros artistas que hacen lo mismo". "Es un presidente muy propenso a los excesos", sostuvo. "No le gusta que alguien opine distinto. Ella le contestó con mucha altura y le dio una salida (del conflicto). Vamos a ver si el presidente la toma. Si pide disculpas o reduce el nivel de confrontación", agregó.

En comunicación por TN, el presidente de la Unión Cívica Radical cuestionó la actitud del mandatario hacia la artista y lo atribuyó más a "un error que a una estrategia".

"Solo señala a aquellos que no piensan como él. Su propia novia (Fátima Flórez) hizo un montón de shows municipales y provinciales. Pero claro, no piensa en contra suyo. Igual que un montón de otros artistas, periodistas, comunicadores que hacen lo mismo, pero que lo tratan muy bien. Entonces hay una doble vara evidente. Selecciona a una casta y no a otra", disparó.

Asimismo, tildó a Milei de mentiroso ya que "dice datos falsos muy seguido". "Es como cuando dice cuánto cuesta el festival de Cosquín, con Lali, o cuando dice que íbamos a 15.000% de inflación anual. Dice datos falsos muy seguido. No es una buena calidad del debate andar mintiendo con los datos", recalcó.

Por último, insinuó que el presidente "tiene un trato preferencial" con Cristina Kirchner al igual que "con muchos del kirchnerismo". "Y por otro lado, tiene excesos y exabruptos con un montón de otra gente. Todavía tiene, no sé si por decisión, por incapacidad, por falta de cuadros, o por algún tipo de acuerdo, un montón de funcionarios del Gobierno anterior dando vueltas", cerró.