Escándalo: Carlos Mahiques denunció una campaña de hostigamiento mediático y reclamó medidas para fuentes que informen a periodistas

El magistrado de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques , presentó una nota institucional ante el titular de ese cuerpo, Diego Barroetaveña, en la que denunció la existencia de una campaña de hostigamiento y desprestigio contra jueces , y advirtió sobre el impacto de la desinformación en la confianza pública.

Mahiques sostuvo que determinados sectores mediáticos difunden información inexacta, tergiversada o directamente falsa sobre jueces y decisiones , generando un deterioro de la credibilidad institucional. Según argumentó, la reiteración de versiones sin respaldo comprobable termina construyendo percepciones que afectan tanto la imagen de los magistrados como la legitimidad del Poder Judicial, y propuso que la Justicia adopte mecanismos para responder a ese fenómeno .

El camarista apuntó directamente contra diversos programas emitidos por la señal La Nación+, a los que atribuye la difusión de afirmaciones que considera agraviantes y carentes de sustento. En ese contexto, afirma que la crítica pública a las decisiones judiciales resulta legítima en una sociedad democrática, pero advierte que esa libertad no puede confundirse con la propagación deliberada de falsedades o sospechas sin evidencia .

“La manipulación de la información y la construcción de relatos desprovistos de rigor terminan erosionando la confianza en las instituciones”, sostuvo el camarista, también padre del Ministro de Justicia, donde además reclamó una reflexión institucional sobre el vínculo entre el poder judicial, los medios de comunicación y la opinión pública.

Finalmente, Mahiques le solicitó a la Cámara Federal de Casación Penal que analice la problemática y evalúe la posibilidad de adoptar una posición formal frente a situaciones que, a su criterio, comprometen la independencia judicial.

Qué propuso Carlos Mahiques

Entre las propuestas concretas figura la creación de una estructura permanente de comunicación o vocería institucional que permita difundir resoluciones judiciales, brindar información oficial y ofrecer explicaciones accesibles sobre el contenido de las decisiones de los tribunales. Esto con la idea de reducir interpretaciones erróneas y evitar que terceros ocupen ese espacio con información parcial o incorrecta.

Asimismo, Mahiques propone debatir la incorporación de pautas éticas que regulen la relación entre magistrados y periodistas. En ese punto, plantea la necesidad de revisar prácticas vinculadas con la filtración de información judicial reservada y su eventual utilización en medios de comunicación. El juez considera que determinadas conductas podrían afectar la transparencia de los procesos y dañar la credibilidad del sistema.

El presidente de la Sala III del máximo tribunal penal del país dejó abierta la posibilidad de impulsar acciones civiles o penales si se verificara la existencia de daños derivados de publicaciones que contengan información falsa. Aunque no apuntó contra nadie en específico, sostuvo que corresponde analizar las herramientas legales disponibles frente a situaciones de difamación o afectación de derechos.

La nota fue presentada en un contexto de creciente tensión entre sectores del Poder Judicial, dirigentes políticos y medios de comunicación. En las últimas semanas, el nombre de Mahiques volvió a ocupar un lugar central en el debate público tras la aprobación en el Senado de la extensión por cinco años de su permanencia en la Cámara Federal de Casación Penal, decisión que generó apoyos y cuestionamientos dentro del ámbito político.