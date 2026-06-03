Fondo del Resarcimiento: el Gobierno explicó la estrategia financiera para proteger los dólares

El ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad, explicó el esquema de administración del fondo de resarcimiento y los criterios financieros aplicados para garantizar el pago de obras públicas, además de referirse a la situación de los recursos provinciales.

En diálogo con MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio, destacó la necesidad de preservar los recursos y mantener una gestión conservadora.

“Nos preocupa y nos ocupa administrar estos fondos con obviamente la mayor transparencia posible”, señaló Fayad al referirse al fideicomiso que contiene los fondos destinados originalmente a Portezuelo del Viento. Según explicó, el objetivo es “preservar el valor de la moneda” mientras avanzan las obras comprometidas.

El funcionario detalló que el fondo, compuesto principalmente por dólares, debe afrontar pagos en pesos vinculados a certificados de obra. “Hay una administración financiera detrás que apunta o tiene el objetivo de cubrir la totalidad de los certificados de obra que se generan por las obligaciones que asume el fondo”, indicó.

Además, explicó que la estrategia busca equilibrar las inversiones para enfrentar las variaciones entre el tipo de cambio y los costos de construcción. “Lo que se trata de hacer con el fondo es elegir el mix de pesos y dólares que permita en el corto plazo captar esos desvíos entre el tipo de cambio, el costo de la obra pública y en el largo plazo”, sostuvo.

La renta financiera como respaldo para las obras públicas

Fayad remarcó que los instrumentos elegidos responden a la necesidad de minimizar riesgos. “Son instrumentos financieros súper conservadores por la naturaleza del fondo”, afirmó, y agregó: “Nosotros no podemos en ningún momento arriesgar, comprar activos financieros que marquen una pérdida, porque del otro lado hay un compromiso de pago”.

Sobre los rendimientos obtenidos mediante las inversiones, informó que “son más o menos unos 70 millones de dólares aproximadamente”. Sin embargo, aclaró que esos recursos funcionan como respaldo ante posibles incrementos de costos. “Parte de esos intereses son el buffer o el seguro con el que contamos en el caso que haya desfasajes”, explicó.

El ministro también indicó que la administración financiera del fondo contempla colocaciones en distintos mercados. “Invertimos en productos súper líquidos y que no marcan retornos negativos”, señaló, y detalló que en el exterior se utilizan bonos del Tesoro americano, mientras que en el mercado local se recurre habitualmente a plazos fijos en dólares.

Respecto a la recaudación provincial, Fayad sostuvo que “el primer trimestre fue muy malo, sobre todo la coparticipación”, aunque observó una moderación en la caída durante el segundo trimestre. “No es una mejora, es un empeoramiento más chico”, aclaró, al analizar la evolución de los ingresos provinciales.