La Justicia rechazó un pedido de "amicus curiae" en la causa donde se cuestiona la integración de una comisión clave del Senado

La decisión fue adoptada por el juez Enrique Lavié Pico en el marco del amparo impulsado por dos senadores contra una resolución parlamentaria que modificó la integración de la comisión bicameral del Defensor de los Derechos de Niños y Adolescentes.

El magistrado en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, rechazó la participación de 16 organizaciones de la sociedad civil bajo la figura de amicus curiae (amigo del tribunal) en la causa que busca declarar la nulidad de la conformación actual de la Comisión Bicameral encargada de supervisar la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La demanda inicial fue impulsada por los senadores Daniel Bensusan y Anabel Fernández Sagasti, y se sumaron las entidades que argumentaron que el conflicto excede una disputa entre bloques políticos y plantea una cuestión institucional vinculada con la calidad de la representación democrática, donde se vulneraba el principio de proporcionalidad de integrantes por bloques previsto en la Ley 26.061.

Argumentos del magistrado para limitar la participación de terceros

Lavié Pico recordó que una Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación regula la intervención en calidad de “amigo del tribunal”, figura utilizada para aportar opiniones o argumentos especializados en causas de interés público, únicamente para los procesos que tramitan ante el máximo tribunal y no en primera instancia.

El juez concluyó que no existe una previsión normativa que habilite esa participación en la instancia actual y, citando un antecedente de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, dispuso el rechazo de la presentación.